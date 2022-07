Lyt til artiklen

Der er gået to år, siden Camilla Arndt mistede sin mand, Bent Fabricius-Bjerre.

Den anerkendte komponist gik bort i 2020 efter et kort forløb med kræft.

Til Billed-Bladet fortæller Camilla Arndt, at hun har det godt for tiden. Det gør hun ved premieren på 'Maskerade' på Grønnegårds Teatret i København.

»Jeg har det godt, og jeg glæder mig til sommeren og til det liv, der nu viser sig for mig,« siger hun til ugebladet.

Ifølge Camilla Arndt er hun ovenpå og ser frem til at holde ferie i både Rørvig og på Mallorca.

Bent Fabricius-Bjerre blev 95 år gammel.

Parret blev gift i 2005 og havde 20 år sammen som mand og kone.

I sin karriere nåede Bent Fabricius-Bjerre at skrive utallige stykker musik til danske filmhit som 'Olsen-banden', 'Matador' og 'Klovn – The Movie'. Han vandt også en grammy i 1962 for nummeret 'Alley Cat'.

I alt nåede Bent Fabricius-Bjerre at være gift tre gange.

Først med Harriet Frederikke Dessau fra 1948 til 1975. Og derefter med Anne Mechlenburg fra 1977 til 2004. Han fik fire børn.

Bent Fabricius-Bjerre medvirkede i programmet 'Det sidste ord', hvor Mikael Bertelsen interviewede ham.

Programmet blev sendt efter hans død.