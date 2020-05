Den 20. april 2018 var dagen, hvor den svenske stjerne-dj Tim Bergling, bedre kendt under navnet Avicii, gik bort.

Lige siden har hans mor, Anki Lindén, ikke sagt et ord om tabet af sønnen. Men det gør hun nu i et interview med Aftonbladet.

»Tim er i mine tanker hele tiden, og sorgen og savnet er tungt at bære. Savnet er uudholdeligt,« siger hun til mediet godt to år efter sønnens bortgang.

Anki Lindén fortæller videre til den svenske avis, at sønnens død var traumatisk, og at hun nærmest blev bedøvet af chokket, da hun fik at vide, at han var gået bort.

Tim Bergling har givet koncerter verden over. Foto: Bjorn LARSSON ROSVALL Vis mere Tim Bergling har givet koncerter verden over. Foto: Bjorn LARSSON ROSVALL

»Det var turbulent, men der var så mange fantastiske mennesker, der delte vores sorg. Vi så, hvor stor hans fans' kærlighed til ham var, og jeg vil gerne udvise en stor taknemmelighed for alle de breve, vi modtog, hvor fans fortæller, hvor meget hans musik betød for dem,« siger Anki Lindén.

Da nyheden om den populære dj's død ramte medierne, var fans og kollegaer ikke sene til at udtrykke deres dybe sorg. Superstjerner som Kygo, Madonna og David Guetta hyldedes dj'en, og førstnænvte dedikerede et Instagram-opslag til kollegaen:

'Jeg kan ikke tro, at det er sandt. Min største inspiration og grunden til, at jeg begyndte at lave elektronisk musik. Tak for al den glæde, du har bragt til verden med din musik. Hvil i fred, Avicii,' skrev han dengang.

Men selvom ordene er varme og værdsatte, mærker Anki Lindén stadig den store sorg på daglig basis. Hverdagen er stadig svær at tackle, fortæller hun.

Sådan så det ud, da Sverige hyldede Avicii efter hans død. Foto: Fredrik PERSSON Vis mere Sådan så det ud, da Sverige hyldede Avicii efter hans død. Foto: Fredrik PERSSON

Hun fortællere videre, at hun har Netflix, HBO, Viaplay og andre streamingtjenester, som hun bruger meget tid på for at komme på andre tanker.

»Mange tror, at man har det bedre efter to år, men sådan er det bare ikke for mig. Jeg kan stadig ikke forstå, at han er væk.«

Tim Bergling blev i 2018 fundet død på et hotelværelse i Oman, og familien har siden været åben omkring det faktum, at han begik selvmord.

»Det var vigtigt for os at fortælle, hvordan Tim var. Der var ikke mange, der vidste noget om alle de problemer, han gik med.«

Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen Sind. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen. Kilde: sind.dk

Efter sønnens død oprettede forældrene en organisation, som skal øge forståelsen for selvmord og hjælpe andre, som er i risikogruppen for at begå selvmord. Tim Bergling Foundation kom den til at hedde som minde om sønnen.

Og mindes, det gør Anki Lindén. Hun kan dog ikke holde ud at høre sønnens musik længere.

»Jeg elsker hans musik, og jeg hørte det ofte, når jeg var ude at gå. Men det kan jeg ikke mere. Det går ikke. Jeg græder bare,« afslutter Anki Lindén.

Tim Bergling blev kun 28 år. I Netflix-dokumentaren 'True Stories', som havde premiere i 2017, får man et indblik i Tim Berlings liv. Her bliver man også bekendt med, at han kæmpede med mange forskellige problemer, herunder et alkoholmisbrug.