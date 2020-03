Det er ikke meget, Cecilie Hother og hendes tidligere kompagnon Rie Jensen kan nå til enighed om. Der er dog én ting: At det bliver godt, at få den strid, der har stået på i næsten tre år, for retten.

Det sker, når retssagen om deres tidligere fælles projekt, den kosmetiske skønhedsklinik Cerix, starter ved Københavns Byret tirsdag.

»Jeg glæder mig meget, for nu kommer sandheden frem - og ikke bare den ensidige Facebook-fortælling (fra Rie Jensens side, red.). Det bliver meget mere nuanceret,« lyder det fra Cecilie Hother forud for første retsdag. Og Rie Jensen glæder sig også:

»Der er ingen tvivl om, at vi glæder os til at få den ud af verden. Jeg tror, jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke ville have ønsket, at det var blevet overstået hurtigere.«

De to kvinder åbnede sammen klinikken i 2016, men efter blot et år gik samarbejdet i spåner, og Cecilie Hother blev ifølge eget udsagn købt ud af virksomheden mod sin vilje.

Efterfølgende besluttede Cecilie Hother at sagsøge sin tidligere partner for brud for selskabslovens paragraf 108.

»Det har været frustrerende langt hen ad vejen, fordi det var mit hjerteblod og min ideologi, der blev frarøvet mig,« fortæller hun.

Hun uddyber, at hun ikke som udgangspunkt ønskede, at det skulle gå så vidt som til retten.

»Jeg kan med ro i sjælen sige, at jeg har prøvet alle løsninger. Jeg forsøgte også modvilligt (i foråret 2019) at indgå forlig, fordi jeg på tidspunktet lige havde mistet mit barn og måtte erkende, at der var ting i livet, der er vigtigere.«

Cecilie Hother fortæller, at hun forsøgte at indgå forlig tre gange, men det ønskede Rie Jensen ikke.

»Det er jeg jo egentlig meget glad for, da min retfærdighedssans fortæller mig, at man skal kæmpe imod, når der er gjort uret mod én.«

Også Rie Jensen fortæller, at hun har oplevet de seneste års kamp som vanskelig.

Indehaver af Cerix Rie Jensen. Foto: Linda Kastrup Vis mere Indehaver af Cerix Rie Jensen. Foto: Linda Kastrup

»Det har været hårdt at føle sig som et offer for ekstrem grådighed og urealistisk virkelighedsfornemmelse,« siger hun og uddyber, at hun ikke frygter for at skulle i retten:

»Vi tager det meget stille og roligt. Vi har tidligere udtalt ønsket om en mindelig løsning, men det har på ingen måde været muligt. Vi har heller ikke ønsket al den medieopmærksomhed, der har været, men det har vi ikke kunnet undgå på grund af Cecilie,« siger hun.

Den nuværende Cerix-partner mener, at Cecilie Hother har udnyttet sin status som kendt ansigt og sin sygdomshistorie til at få sympati i medierne.

Sagen fik mediernes interesse, da Cecilie Hother udsendte en pressemeddelelse herom.

Hun fortæller selv, at hun kun valgte at gå ud med sagen, fordi hun var blevet kontaktet af to journalister, der ifølge hende kendte til specifikke detaljer, som kun få i sagen kendte.

Siden har hun ikke udtalt sig, og hun afviser derfor, at hun har forsøgt at skaffe sig sympati i medierne:

»Jeg vil vove og påstå, at min pressemeddelelse er meget nøgtern. Hvis folk har sympati med mig, fordi de ved, jeg har knoklet røven ud af bukserne for mit hjerteblod, virksomheden, er det, hvad det er.«

»Folk er kloge. De må selv dømme, om de vil have sympati for mig eller hende.«

Vejrværten understreger desuden, at det ikke er det, der er sagens kerne:

»Lige meget, om hun synes, jeg er den værste person i hele verden og omvendt, så er det ikke det, sagen handler om. Det handler om, at virksomheden er mit livsværk, og jeg bød tre gange den pris, som hun solgte for til sig selv. Jeg synes, det er tyveri ved højlys dag, og derfor har jeg sagsøgt hende.«

Med samme sikkerhed, som Cecilie Hother har valgt at sagsøge Rie Jensen, byder Rie Jensen retssagen velkommen.

»Jeg har det fint med, at sagen er endt for retten. Vi vidste, det var en kalkuleret risiko. Men vi ved også, at de dispositioner, vi har fået foretaget, er efter bogen. Vi ved, at hun ikke er blevet snydt, som hun påstår.«

»Man ved jo aldrig, hvad resultatet bliver i byretten, men vi har tiltro til dansk retssystem fungerer og kan se igennem fingre med følelser, og hvad der ellers har været involveret. Det handler jo ikke om følelser. Det handler om sort på hvidt.«

Samme tiltro til domstolen finder man hos Cecilie Hother.

»Når to mennesker ikke kan finde ud af det, er det netop det, vi har et retssystem til. Jeg har tillid til det danske retssystem. Det er derfor, jeg har sagsøgt.«

Der er afsat tre retsdage til sagen. Det er endnu uvist, hvornår der falder dom.