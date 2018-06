Hverken Tine eller hendes mor havde forventet, at hun ville nå langt i 'Paradise Hotel'.

Torsdag i sidste uge blev det afsløret, at Tine og Lenny har vundet ‘Paradise Hotel’ 2018. Desværre for Tine snuppede Lenny hele præmien på de 500.000 kroner, da han smed kuglen under troskabstesten.

Efterfølgende har der været en hel del kold luft imellem dem, og Tine fortryder bestemt, at det ikke var hende selv, der tog røven på Lenny og blev en halv million rigere. Trods alt glæder Tine sig dog over, at hun vandt titlen som ‘Paradise’-vinder 2018. En titel, som hun bestemt ikke havde regnet med forud for programmet:

– Jeg troede faktisk, at jeg ville ryge ud den første uge på hotellet. Det havde min mor nemlig sagt til mig. Hun sagde, at enten så ville jeg ryge ud den første uge, eller også ville jeg gå hele vejen. Og så regnede jeg ærlig talt mest med, at hun ville få ret i det første, griner Tine og fortsætter:

– Grunden til, at hun troede, jeg så hurtigt ville ryge ud, var, at hun lidt tror, at jeg er en snob og en bitch. Så hun troede ikke, at folk ville kunne lide mig derinde. Jeg er derfor ret glad for, at jeg viste hende noget andet. Det er ret fedt.

“Jeg er meget værdig”

Under finalen var der ingen tvivl om, at det var Lenny og Isac, der tiltrak de andre gæsters stemmer, da alle jurymedlemmerne nævnte, at de stemte, som de gjorde, på grind af Isac og Lennys værdighed. Tine mener dog bestemt, at hun og Nadja var mindst lige så værdige som fyrene:

– Folk synes ikke, at Nadja og jeg var værdige til at vinde, fordi vi spillede ret neutralt. Det var jo dog vores spillestil for ikke at ryge ud, da vi forsøgte at lade de andre spille hinanden ud for, at vi derfor selv kunne komme langt – hvilket vi jo begge gjorde. Hvis jeg havde været mere taktisk, var jeg jo helt sikkert røget. Så det er ret sjovt, at jurymedlemmerne kun så Lenny og Isac som værdige, forklarer til og fortsætter:

– Egentlig har jeg det dog ok med, at folk tænker, som de gør, da jeg ved, at jeg er værdig, og jeg ikke synes, at Lenny er mere værdig. Og hvis andre af gæsterne på hotellet havde været mere værdige end mig, ja, så havde de vel vundet, hvilket de ikke gjorde.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.