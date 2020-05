Journalist og tv-vært Tine Gøtzsche er blevet forlovet.

Det afslører hendes kæreste, forfatteren Mads Nygaard, onsdag aften på Facebook.



'Jeg har friet til Tine! Det blev et ja! <3,' skriver han kortfattet på det sociale medie.

Tilbage i januar 2018 bekræftede Tine Gøtzsche i et interview med Ugebladet Søndag, at hun havde fået en kæreste.

Dengang var tv-værten hemmelighedsfuld omkring, hvem den nye mand i hendes liv var, men i september samme år var hun klar til at fortælle mere.

»Han har børn oppe i Nordjylland, og jeg bor jo i København og har min familie her. Så vi ses ikke så meget, som alle mulige andre gør,« sagde den tidligere Tv Avisen-vært i et interview med Se og Hør.

Det har dog ændret sig på det seneste. Som følge af coronakrisen, gik Tine Gøtzsche og hendes 16-årige søn Jacob nemlig i starten af april i corona-hi i Vendsyssel, hvor Mads Nygaard har base.

»Vi er flyttet herop midlertidigt, mens det her står på. Jeg er en freelance-type, der laver konferencer, og jeg lever af forsamlinger på over både 10 og 100 personer. Alle mine konferencer er aflyst, så jeg havde ikke noget at lave i København,« sagde den 53-årige journalist til Billed-Bladet i april.

Efter godt en måned i det nordjyske er Tine Gøtzsche og hendes søn vendt tilbage til København.

Tiden i Vendsyssel gav dog hende og Mads Nygaard en god idé til et nyt fælles projekt.

De to skal skrive en bog sammen, bekræfter tv-værten over for Billed-Bladet, men ønsker dog ikke at løfte sløret yderligere for projektet.

Dermed kan Tine Gøtzsche og Mads Nygaard altså i fremtiden både se frem til at være kollegaer og ægtefolk.