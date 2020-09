Noget trygt og troværdigt strømmede ud af vores fjernsynsskærm, når hun tonede frem på den. Men for knap to år siden sagde hun pludselig farvel og tak efter 22 år på skærmen. Tiden var kommet til et sporskifte, sagde hun dengang.

»Det var en lettelse,« siger 'TV Avisen'-værten fra 2010 til 2018 Tine Gøtzsche.

»Jeg var begyndt at mærke, at jeg lavede det samme og det samme. Rutinen sneg sig ind på mig,« uddyber hun og fortsætter:

»Når man sidder på 'TV Avisen', skal man ville give sin højre arm hver dag for at lave den bedste. Sådan har jeg altid haft det. Og den sult havde jeg ikke længere.«

»Efter tre folketingsvalg, statsministerdueller, kongelige begivenheder og 1.000 andre ting kunne jeg bare mærke, at der skulle ske noget andet. Men samtidig var jeg også bange. For i over 20 år havde jeg jo været fastansat og kunne godt lide både min løn og pensionsopsparing og dét at være en del af et stort hold,« erkender Tine Gøtzsche, der i DR-regi startede på DR2, da kanalen gik i luften i 1996.

At tage springet var da heller ikke let. Og at hun tog det, tilskriver hun i høj grad én person. Kæresten Mads Nygaard.

»Mads spillede en stor rolle i den beslutning. Hvis det ikke havde været for ham, havde jeg ikke turdet.«

Som forfatter er hendes kæreste nemlig vant til nærmest at leve på en sten. 'Den fattigste mand i Danmark' kalder hun ham.

Tine Gøtzsche fotograferet med kæresten Mads Nygaard ved afskedsreceptionen i DR for to år siden. Foto: Michael Stub Vis mere Tine Gøtzsche fotograferet med kæresten Mads Nygaard ved afskedsreceptionen i DR for to år siden. Foto: Michael Stub

Så da han på et tidspunkt spurgte ind til friværdien i hendes hus og hendes pensionsopsparing og undrende sagde: 'Hvad er det, du tænker kan gå galt?', måtte hun lige vende den igen.

»Så kunne jeg jo godt se, at det ikke var så farligt igen. At det var farligere at leve i en rutine hver dag, som man egentlig ikke er tilfreds med. Og så gjorde jeg det.«

»Jeg har ikke fortrudt det et øjeblik siden. For der er et andet liv. Der er en anden måde at være til på,« siger Tine Gøtzsche med et smil.

Efter 22 år som en integreret del af den danske nyhedsmaskine frygtede hun selvfølgelig, at hun som en anden cirkushest ville stå og stampe i savsmulden, når de store breaking-begivenheder indtraf.

For hun var sådan en, der altid stod så klar i manegen, at hun, når breaking-lamperne lyste, fluks ringede til sin chef. 'Du kan godt sende alle andre hjem, den tager jeg,' sagde hun. Tændt fra top til tåspids.

»Men det skete ikke én eneste gang. Og det overrasker mig. Det siger bare noget om, at det var det rigtige tidspunkt,« siger Tine Gøtzsche, som dog ikke endegyldigt har sagt farvel til tv og stadig hyres ind af DR til store tv-begivenheder.

Men fokus er på egen virksomhed, hvor hun laver og styrer konferencer i hele landet.

»En coronakrise er selvfølgelig ikke godt for noget. Men det skal sgu nok gå,« siger hun fuld af fortrøstning om den nedlukning af arrangementer, som hun og mange andre selvstændige har mærket det seneste halve år.

Det er to år siden, at Tine Gøtzsche efter 22 år valgte at stoppe på 'TV Avisen'. Hun har ikke fortrudt et øjeblik. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Det er to år siden, at Tine Gøtzsche efter 22 år valgte at stoppe på 'TV Avisen'. Hun har ikke fortrudt et øjeblik. Foto: Bax Lindhardt

Tine Gøtzsche har dog ikke siddet med hænderne i skødet. Faktisk har hun brugt en del af den ledige tid på arbejde på et bogprojekt sammen med kæresten Mads, som hun håber udkommer i starten af det nye år.

»Det har vi haft lyst til længe. Det er stadig lidt hemmeligt. Men jeg kan sige så meget, at den handler om forelskelse,« smiler hun. Forelsket.