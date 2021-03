Det er slut. Tina Turner er færdig med at være i rampelyset. Hun vil tilbringe sine sidste dage i fred og ro.

Hun er i dag 81 år og har kæmpet sig igennem kræft, et slagtilfælde, en nyretransplantation og en årelang karriere som en af USAs største pop/rock-ikoner.

Det annoncerer hun i en ny dokumentar under titlen 'Tina', der handler om sangerens liv, skriver New York Post.

I dokumentaren fortæller hun, at vil bruge det tredje kapitel af sit liv – som hun forventer bliver det sidste – væk fra sin berømthed og sine fans. Særligt, efter hun fik diagnosticeret en form for post traumatisk stress efter flere år med en voldelig mand, Ike Turner.

Tina Turner under en koncert i paris tilbage i maj 1996. Foto: DANIEL MORDZINSKI Vis mere Tina Turner under en koncert i paris tilbage i maj 1996. Foto: DANIEL MORDZINSKI

»Det har ikke været et godt liv. Det gode har ikke balanceret det dårlige ud. Jeg har haft et liv med meget vold, der er ikke andre måder at sige det på,« siger hun i dokumentaren.

I dag danner Tina Turner par med sin anden mand, 65-årige Erwin Bach, og de to har på sinde at bruge hendes sidste kapitel sammen.

Hun forklarer, at dokumentaren skal ses som en afskedsgave til de mange millioner fans, hun har verden over. Den har været smertefuld at lave for hende at lave den, men hun mener også, at hun skylder sine tilhængere det.

Tina Turner har været pop/rock-stjerne siden 1957 og har solgt mere end 100 millioner plader igennem sin karriere.