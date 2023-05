»Døden er ikke et problem for mig. Jeg har ikke noget imod at skulle afsted.«

I et af sine sidste interview talte nu afdøde Tina Turner om sit forhold til døden, og hun understregede, at hun var »klar.«

Verdensstjernen sov onsdag stille ind i sit hjem i Schweiz efter længere tids sygdom. Hun blev 83 år gammel.

Den endelige dødsårsag er ikke blevet offentliggjort, men sangerinden havde de seneste år kæmpet med både kræft, et slagtilfælde og en nyrelidelse.

Tilbage i 2018 fortalte hun efter en længere sygdomsperiode i et interview med BBC, at hun var forberedt på det værste.

»Altså, hvis det er nu … Jeg har det sådan: Jeg er sidst i 70erne, min mor døde som 84-årig, min søster som 74, og jeg tænkte, at det måske var min tur,« fortalte hun.

Sangerinden talte også åbent om, at hun havde undersøgt mulighederne for assisteret selvmord.

»I buddhismen accepterer man livet og døden. Jeg var klar. Jeg troede simpelthen, at min tid var kommet.«

Heldigvis endte det dengang med, at ægtemanden Erwin Bach donerede en nyre til hende, og hun fik det godt igen.

Efter et langt liv med både glæder og sorger, hvor hun blandt andet brød ud fra af et voldeligt ægteskab og siden mistede to af sine fire børn, fik hun en lykkelig alderdom.

»Jeg er lykkeligere, end jeg nogensinde har været før i mit liv. Jeg er gladere, end jeg nogensinde havde troet, at livet ville blive for mig,« sagde hun.

De sidste år af hendes liv var der stille om superstjernen. Hun gav sit sidste interview til den britiske udgave af Vogue midt i april.

»Mit liv har været fuldt, men med masser af triste tider, som jeg nu tilgiver og stræber efter at glemme.«

»Måske er det svaret: At blive ved med at bevæge sig fremad, at give slip og sigte efter at fylde dit liv med kærlighed. Det er der, jeg er nu, og jeg er taknemmelig.«