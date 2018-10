Den 78-årige musiklegende fortæller i ny selvbiografi om et forfærdeligt sygdomsforløb, der var lige ved at koste hende livet.

Det begyndte til hendes bryllup i sommeren 2013. Efter bruddet med den voldelige musiker Ike Turner havde Tina Turner efter længere tids tilløb genfundet kærligheden i en 16 år yngre tysk musikchef ved navn Erwin Bach.

De var kærester i næsten tre årtier, inden venner og familie endelig var samlet til et storslået bryllup i Schweiz. Men noget var galt.

Da der skulle tages bryllupsbilleder, begyndte Tina Turner at få det mærkeligt i kroppen. Hun gav i første omgang både varmen og sin tunge Armani-kjole skylden, men et par måneder efter vågnede hun pludselig op helt lammet i kroppen.

»Det føltes, som et lyn slog ned i mit hoved og ben. Jeg kunne ikke tale, hele min højre side var følelsesløs,« fortæller Tina Turner ifølge avisen The Daily Mail i sin nye selvbiografi, ’My Love Story’.

Lægerne konstaterede, at hun havde et alt for højt blodtryk. En speciallæge vurderede, at især hendes nyrer var ved at stå helt af, og at de ved indlæggelsen kun var 35 procents funktionsdygtige.

Tina Turner gik straks i gang med alle mulige former for behandlinger, men intet hjalp. Midt i det hele fik hun endda konstateret tarmkræft og fik straks fjernet en del af tarmene.

Hun blev mere og mere svag og kunne i efteråret 2016 ikke bevæge sig ud af huset. Ved juletid samme år sagde lægerne, at nyrerne nu kun fungerede med 20 procents kraft.

Tina Turner under en koncert i 2009. Foto: MICHAEL GOTTSCHALK Vis mere Tina Turner under en koncert i 2009. Foto: MICHAEL GOTTSCHALK

Ifølge Tina Turner var det på daværende tidspunkt nærmest umuligt at finde en organdonor i Schweiz. Lægerne anbefalede hende en dialysebehandling, men det havde hun ikke lyst til.

»Jeg begyndte at tænke på døden. Hvis mine nyrer var ved at stå af, kunne jeg acceptere, at jeg skulle dø. Det var OK. Når det er tid, er det virkelig tid. Jeg havde ikke noget imod tanken om at dø, men jeg var bekymret for, hvordan det ville foregå.«

Så var det, hendes mand trådte til og tilbød hende at være donor. Det ville hun i første omgang ikke høre tale om.

Erwin Bach er som bekendt 16 år yngre og skulle ikke sætte noget på spil for hende, men han insisterede, og til sidst lod hun sig overtale.

Tina Turner og manden Erwin Bach. Foto: MIRO KUZMANOVIC Vis mere Tina Turner og manden Erwin Bach. Foto: MIRO KUZMANOVIC

Den 7. april 2017 blev der gjort klar til operation.

Først hendes mand, der fik fjernet sin ene nyre, derefter Tina Turner, der fik skiftet sine syge organer ud med det raske.

Hun havde haft alle mulige forfærdelige tanker om, hvordan det ville gå, men da hun vågnede efter operationen, kunne hun ånde lettet op.

»Det bedste øjeblik var, da Erwin kom rullende ind til mig i sin køretol… Jeg var så følelsesmæssigt overvældet, glad og lettet over, at vi var kommet igennem det her i live,« husker hun.

Tina Turner fortæller som afslutning, at hun i dag fortsat må tage en masse medicin, da kroppen konstant forsøger at løsrive sig fra den nye nyre.

Heraf føler hun sig engang imellem svimmel og kan lide af dårlig hukommelse og angst.

Derudover bruger hun fortsat meget tid på hospitalet.

»Men jeg er her stadig. Vi er her begge stadig, tættere end vi nogensinde har kunne forestille os, og det skal fejres.«