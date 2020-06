For parret Isabel og Tina er der alt at vinde, men også alt at tabe, når de sammen forsøger at smide kilo i jagten på at starte en familie sammen.

Hvis det ikke lykkes parret at blive sunde sammen, når de deltager i DR-programmet 'Fede Forhold', så må de gå hver til sit.

»Vi var ved at gå fra hinanden på grund af vores dårlige indflydelse på hinanden. Da muligheden for programmet bød sig, tog vi det som et tegn, og at der må være en dybere mening med det,« fortæller Isabel til B.T.

I dag er Tina og Isabel et af de tre par, som i programmet 'Fede Forhold' får hjælp af sundhedsekspert Michelle Kristensen til at smide de overflødige kilo.

Tina (tv) og Isabel (th) har været sammen i tre år. Vis mere Tina (tv) og Isabel (th) har været sammen i tre år.

Frej Prahl, som er parterapeut, skal hjælpe de tre par med at forbedre deres parforhold og at få dem til at genfinde gnisten i hverdagen.

»Vi var overbeviste om, vi var bedre hver for sig, da vi tilmeldte os, for vi havde forsøgt at ændre livsstil mange gange. Vi satte derfor en dato og aftalte, der skulle vi have tabt os, og ellers måtte vi se realiteterne i øjnene og sige farvel til hinanden« siger Tina.

Selvom kvinderne, som begge har taget tyve kilo på, siden de mødtes for tre år siden, nærer stor kærlighed for hinanden, så er der et punkt, hvor de ikke er gode for hinanden - nemlig når det kommer til mad.

De er begge gode til at lokke hinanden i fordærv, fortæller de.

De vælger ofte de nemme løsninger i form af junkfood og et ordentligt overforbrug af Pepsi Max, når de er trætte efter en lang arbejdsdag. Desuden er de særligt glad for deres obligatoriske fredagsslik.

Foruden en sund kost og mere overskud i hverdagen mangler der også noget helt centralt i det lille hjem i St. Andst i Sydjylland - nemlig et lille barn.

Parret fortæller i mandagens afsnit, at de brændende ønsker at tabe sig, så Tina kan blive gravid.

Men som tallet på vægten ser ud lige nu, så er hun for overvægtig til, at de fra det offentlige kan få hjælp til en graviditet.

Tina (tv) og Isabel (th) er et af de tre par, som er med i den nye sæson af 'Fede Forhold'. Vis mere Tina (tv) og Isabel (th) er et af de tre par, som er med i den nye sæson af 'Fede Forhold'.

»Det er vores næste skridt i livet mod at blive rigtig voksne, og det vil gøre os så lykkelige,« siger Isabel.

Begge kvinder er klar over, at drømmen om en lille ny burde være den største motivationsfaktor for et vægttab.

Men hvis man spørger parret, hvorfor den drøm ikke har været nok til at ændre livsstil, svarer de, at drømmen om et barn har virket meget fjern.

»Jeg tror, at vi i hverdagen glemmer den drøm, fordi vi har travlt. Det var bare maden, som kom først for os,« fortæller Tina, inden Isabel fortsætter:

»Man ryger ind i en ond cirkel, fordi man er ked af det, så spiser man, så bliver man trist over sin ulykke, og så spiser man endnu mere«.

Selvom det for dem begge er grænseoverskridende at skulle vise sig frem i undertøj og lufte deres parforholdskriser for hele Danmark, så er de klar til opgaven.

»Der er en bagside af eksperimentet, og det er, at hele Danmark følger med, men jeg betaler gerne den pris for at redde vores forhold,« siger Isabel, mens at Tina stemmer i og fortsætter:

»Vi elsker hinanden så højt, og vi vil kæmpe alt, hvad vi kan, for at vi bliver sunde og glade sammen«.

Om det vil lykkes parret at tabe sig og komme tættere på drømmen om et lille barn, eller om de må gå fra hinanden, kan du se, når 'Fede Forhold' har premiere mandag klokken 20.30 på DR1.