»Det var faktisk der i hospitalssengen, jeg tænkte, jeg ikke kunne være influencer resten af mit liv og være bange for ikke at have noget sikkerhedsnet under mig, når jeg havde en endnu større drøm.«

Tina Maria Hansen husker tydeligt de måneder, der vendte op og ned på hendes liv.

Hun var influencer på fuld tid og gravid. Hun fløj rundt til kampagner og lyttede ikke til sin krop. Tre måneder før tid blev hun indlagt med veer, og det fik hende til at stoppe op.

I dag er hun mor til treårige Olivia og er ved at lancere virksomheden Aurum med specialdesignede glas.

Tina Maria blev i 2017 mor til datteren Olivia, og det ændrede meget i hendes liv.

»Min drøm, siden jeg var lille, har altid været at skabe noget som Aurum. Jeg tegnede glas, da jeg var 12-13 år. Dengang tænkte jeg ikke over, at jeg skulle lave mine egne. Jeg syntes bare, det var sjovt at tegne,« fortæller 29-årige Tina Maria Hansen begejstret.

I 2012 vandt hun 'Paradise Hotel' og 225.000 kroner. Egentlig meldte hun sig for at få et afbræk fra en hård hverdag, men turen endte med at betyde meget.

»Normalt ville jeg aldrig have meldt mig til sådan noget, men det ændrede mit liv. Jeg har aldrig fortrudt, jeg var med, og jeg elsker alle minderne fra Mexico. Det gjorde mig så selvstændig, og jeg blev meget mere tryg i at være mig selv, at være alene og stå ved mine holdninger,« fortæller Tina Maria Hansen.

Hun var dog også afklaret med, at tv-deltagelsen stoppede her. Hun skulle videre i sit liv og startede med at blogge tilbage i 2012.

»Instagram blev lanceret deromkring. Da det tog fart, og jeg åbnede bloggen i 2012, tænkte jeg, det var en helt anden verden. Jeg kunne være med til at gøre en forskel. Jeg skrev meget personlige indlæg. Jeg tjente ikke penge på det, men det, at jeg kunne være med til at gøre en forskel for unge piger med indlæg om mobning og usikkerhed, fik mig til at tænke, det var det, jeg skulle resten af mit liv. Så blev jeg klogere. Jeg har gjort det i otte år, men vendepunktet var, da jeg blev mor,« fortæller Tina Maria Hansen.

Egentlig kunne hun godt lide at have travlt, men efter at have fået sin datter kan hun også mærke, når det hele går for stærkt. Det påvirker hende både fysisk og psykisk.

Et spor, hun ikke ønsker at være i, og i stedet har hun knoklet i flere år for at gøre drømmen om Aurum til virkelighed. Det betyder meget, at hun har skabt det selv gennem sit eget navn. På den måde har hun prøvet at bruge deltagelsen i 'Paradise Hotel' til noget godt, og så sender hun også en stor tak til sin kæreste, der hjalp hende med at finde vejen.

Blandt andet ved at tage den HF, hun altid havde drømt om.

»At have skabt et navn, så jeg kan få min drøm til at gå i opfyldelse, er jeg meget taknemmelig for over for mig selv. Jeg har altid fået at vide af lærere, at jeg nok ikke skulle regne med at blive til særlig meget,« fortæller Tina Maria Hansen og uddyber, at kommentarerne fra lærerne kom, fordi hun ikke havde så høje karakterer. Dansk og engelsk gik fint, men hun var aldrig en haj til matematik.

»Jeg tror bare, jeg accepterede, lærerne nok havde ret. Jeg drømte om kreative ting og at indrette folks hjem, men det var nok rimelig urealistisk for mig. Det lagde jeg bare på hylden. Det indhentede mig igen, da jeg lå i hospitalssengen. Der begyndte jeg at tegne igen,« fortæller hun.

Lærernes ord brugte hun som motivation. På HF scorede hun blandt andet et 12-tal i matematik.

»Jeg tror, jeg blev provokeret og tænkte, at nu skulle jeg bare terpe. Når nogen fortæller mig, jeg ikke kan, har det trigget noget i mig, men først efter jeg blev voksen. Dengang triggede det mig ikke. Det gjorde mig usikker. Jeg havde i forvejen lavt selvværd og lagde mig bare fladt ned,« fortæller Tina Maria Hansen.

Tina Maria Hansen lancerer snart 'Aurum'. Vis mere Tina Maria Hansen lancerer snart 'Aurum'.

Det betyder også meget for hende, at hun kan vise sin datter, at man skal knokle for sin drøm. Og at den er ved at blive virkelighed, har hun næsten svært ved at forstå.

»Det er så surrealistisk. Nu har jeg kigget på design i tre år. Det kilder i maven med sommerfugle. Det er den helt rigtige mavefornemmelse. Nu sidder jeg også og drikker kaffe af min egen kop. Det er helt sygt at sidde og drikke af en kop, jeg selv har lavet,« siger Tina Maria Hansen.

Planen var at lancere Aurum i maj, men coronavirus har fået hende til at genoverveje tidspunktet.

»Især fordi jeg føler, at Aurum er mit andet hjertebarn i forhold til forretning. Det skal være det rigtige tidspunkt for mig, for jeg ved, det er det, jeg vil resten af mit liv,« siger Tina Maria Hansen.