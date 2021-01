Tina Lund forstår ikke behovet for at svine folk til, blot fordi de rejser til Dubai for at få et afbræk fra de danske coronarestriktioner.

»Hvis folk tager herned på ferie og tager en test, og den er negativ, så har de vel ikke rigtig gjort noget forkert,« fortæller den professionelle springrytter og 'Forsidefruer'-aktuelle TV3-kendis, der selv er bosat i de Forenede Arabiske Emirater.

Her har hun boet de seneste syv år sammen med sin mand, den tidligere fodboldspiller Allan Nielsen, og deres to børn for at arbejde professionelt med sin ridesport, samtidig med at hun underviser og rider heste til for kunder.

Alligevel er også hun blevet mødt med kritik på Instagram, hver gang hun har delt et billede fra ørkenstaten. Her beskyldes hun for at være egoistisk og hensynsløs og bidrage til en øget smitterisiko ved at krydse landegrænser.

»Men jeg bor her jo, så jeg gør absolut intet forkert – jeg passer bare mit arbejde,« siger Tina Lund, der mener, at reaktionen er et udtryk for, hvor hurtige vi er til at dømme andre, inden vi har sat os ordentligt ind i sagen.

»Men jeg kan da også godt forstå, at nogen er trætte af, at de sidder derhjemme og passer på, og pludselig er der en procentdel af Danmark, der fester løs i Dubai. Men man har vel gjort sit bedste, når man har taget en test, tænker jeg.«

Selvom det allerede vakte kritik, da en række influencere og sportsfolk for nylig rejste til Dubai for at nyde solen og det restriktionsløse liv, så blev kritikken ikke mindre af, at det senere viste sig, at en unavngiven dansker havde hevet den frygtede og smitsomme sydafrikanske coronamutation med hjem via netop Dubai.

Dermed blev der sået tvivl om kvaliteten af de coronatest, som man afkræves inden udrejse fra Dubai.

Tina Lund føler sig dog fortsat tryg ved at færdes i Dubai. Hun bliver testet gennem næsen en gang om ugen, og for at blive lukket ind på stævnepladserne skal man både fremvise negativ coronatest, have taget sin temperatur, bruge håndsprit og holde afstand.

Desuden kan alle indbyggere, der ønsker det, gratis blive vaccineret mod covid-19.

Generelt ønsker Tina Lund at sætte fokus på, at landet også byder på positive historier.

Ikke mindst efter at de seneste ugers øgede fokus på Dubai også har sat de Forenede Arabiske Emiraters menneskerettigheder under lup.

Foruden at udgøre en trussel for det danske smittetryk kritiseres de ferierende influencere nemlig også for at støtte et land, der er kendt for både korruption, manglende ytringsfrihed og ditto ligestilling.

En støtte, som Tina Lund også giver ved at bo og arbejde i Dubai. Men hun mener ikke, at hun som udefrakommende kan tillade sig at kritisere forholdene.

»Jeg kan kritisere dem for det ene og det andet, og der er også noget af det, jeg ikke er enig i – helt sikkert. Men jeg har selv valgt at bo hernede, og så skal jeg respektere og følge deres regler. Og det vil jeg også gerne.«

Tina Lund. Foto: Betina Garcia Vis mere Tina Lund. Foto: Betina Garcia

Hun måtte selv lige sluge nogle kameler, når mændene ikke ønskede at købe heste af hende, fordi hun var kvinde, og hun blev droppet af en kunde, fordi det kristne kors i hendes danske flag provokerede ham, hver gang hun vandt et stævne på hans hest, og Dannebrog røg i vejret.

Hun fik også en reprimande af sin manager, da hun havde lavet et billede til et modemagasin, hvor man kunne se hendes bare skuldre.

Og hun har efterhånden affundet sig med, at hun ikke må holde sin mand i hånden eller kysse ham offentligt.

Hun hæfter sig dog ved, at de arabiske lande gennemgår en forandring, og at hun som kvinde nu for første gang må ride stævner i nabolandet Saudi-Arabien, hvor kvinder også for nylig har fået lov at køre bil.

Hun har dog intet problem med at bo i og støtte et land som de Forenede Arabiske Emirater, der får kritik for sit kvindesyn og manglende menneskerettigheder.

»Jeg kan ikke generalisere overhovedet, men jeg kan kun sige, at mine lokale veninder ... jeg kan ikke se, at de har noget at brokke sig over,« siger Tina Lund.

»Jeg har mange lokale veninder, der rider og ikke har slør på, og som kan tage ud eller rejse, når de har lyst. Der er sikkert også rigtig mange forfærdelige historier, hvis man gerne vil finde dem, men dem kan jeg ikke udtale mig om, for jeg kender jo kun en brøkdel af de kvinder, der bor hernede.«