'Det bliver en nat, jeg aldrig glemmer.'

Sådan skriver den danske springrytter Tina Lund, der også er kendt fra TV3-programmet 'Forsidefruer', i et opslag på Instagram.

Til dagligt bor hun med sin mand Allan Nielsen og parrets to børn i Dubai, men søndag fortalte hun, at de havde valgt at rejse hjem til Danmark. Noget, der dog ikke forløb helt uden problemer.

'Fuck... vi skal blive i Frankfurt lufthavn i nat. Vi må ikke sove på hotel,' skrev Tina Lund natten til mandag på sin Instagram-story.

Vis dette opslag på Instagram One night I will never forget thanks to Frankfurt Airport for taking good care of my whole family Et opslag delt af Tina Lund (@tinalund) den 12. Apr, 2020 kl. 11.48 PDT

Her fortalte hun også, hvordan lufthavnen er så godt som tom for mennesker.

»Det må være noget af det mest crazy, jeg har oplevet. Vi er i Frankfurt lufthavn, og der er ingen mennesker her. Der er åbent på McDonald's. Du kan ikke sidde der og spise,« siger Tina Lund og fortsætter:

»Der er meget få mennesker og ingen afgange. Det er fuldstændig sindssygt. Vi skal sove i lufthavnen i nat. Det havde jeg aldrig troet, jeg skulle prøve. De vil ikke engang lukke os ud af lufthavnen. Det er godt nok sindssygt det her,« siger Tina Lund.

Hun roser dog det serviceniveau, familien mødte i lufthavnen. For det lykkedes at skaffe nogle senge, som de alle kunne sove på, inden de mandag kunne stige ombord på et fly hjem til Danmark.

Tina Lund og manden Allan Nielsen bor til dagligt i Dubai. Foto: Betina Garcia Vis mere Tina Lund og manden Allan Nielsen bor til dagligt i Dubai. Foto: Betina Garcia

'Tak til Frankfurt Lufthavn for, at I tog jer godt af hele min familie,' skriver Tina Lund, der mandag eftermidag kan fortælle, at familien nu er hjemme.

'Påske i lufthavnen. Vores børn har klaret turen helt fantastisk,' skriver springrytteren til opslaget.

Det var tilbage i juni 2013, at springrytteren fortalte, at hun havde valgt at rykke teltpælene op i Danmark og flytte til udlandet. I oktober 2019 fortalte hun i et interview med B.T, at det er et fantastisk sted at bo med små børn, og at det lige nu fungerer godt.

»Vi har 100 procent en plan om at flytte hjem til Danmark igen en dag, men lige nu går det så godt med sporten her, at det ikke rigtig giver mening. Mine forældre er også flyttet herned, så jeg har ikke rigtig det store savn til Danmark, fordi jeg har hele pakken hernede,« sagde hun i den forbindelse.