Reality-kendis og rytter Tina Lund udloddede forleden to halskæder på sin Instagram-profil. Halskæder, som endte med at blive tildelt hendes mands datter.

Nu forklarer hun, hvordan præmien endte dér og ikke hos en af de deltagende, hun ikke kendte.

»Jamen, jeg havde ladet min søn, Louis, vælge, hvem han syntes, der skulle vinde,« fortæller Lund.

»Normalt så siger han jo bare stop på et tilfældigt navn, men så genkender han navnet og sagde, de skulle gå til hende, og så synes jeg egentlig bare, det var sødt, og så gik halskæderne til hans søster.«

De to halskæder ligger til en samlet værdi af 1655 kroner, og for at komme i betragtning til præmien skulle man like butikkens side og skrive 'halskæde' som kommentar til opslaget.

Noget, som den 16-årige storesøster, der er datter af Tina Lunds mand, den tidligere fodboldspiller Allan Nielsen, havde gjort.

»Jeg kunne ikke rigtig komme på en grund til, hun ikke skulle vinde, da jeg jo havde sagt til Louis, at han måtte bestemme. Så kunne jeg jo ikke bare tage det tilbage.«

Tina Lund forklarer, at det hele egentlig bare var gjort i en god mening, og hun håber ikke, det er noget, som de deltagende i konkurrencen vil blive forargede over.

Kan du forstå, hvis folk, der har deltaget, bliver sure over denne form for uddeling?

»Jeg ved ikke, om jeg kan forstå, hvis folk bliver sure. Hun har jo deltaget ligesom alle andre.,« lyder svaret fra Lund, som uddyber;

»Jeg ved ikke helt, om jeg synes, det er fair. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg selv synes, men det var i hvert fald ikke gjort i nogen ond mening.«

Hvad så hvis din søn vælger sin søster næste gang, han må bestemme vinderen til en give-away?

»Ej, så vil jeg nok sige, at han skulle finde en anden. Det skal jo ikke være den samme, som får præmien hver gang. Men jeg har jo altså haft en del 'give-aways', og der er præmierne gået til alle mulige forskellige.,« siger Tina Lund.

Hun slår fast, at der ikke er så meget mere i sagen, at hendes søn syntes, det ville være en sød gestus, og at hun ikke kunne trække tilbage på sit løfte om, at han måtte vælge vinderen.

»Jeg har jo hele tiden håbet, at halskæderne bare ville vække glæde, og det håber jeg også de gør for min søns sæster.«

Mens hun forklarer om opslaget over telefonen, kan man høre barnestemmer i baggrunden. Reality-kendissen er ligesom alle andre fanget indendøre, og syvårige Louis havde fået lov til at vælge vinder i konkurrencen som en måde, hvorpå de kunne at lave noget sjovt sammen.

»Det handler jo også lidt om at finde på nye ting at lave i den her tid - sammen med børnene.«

Allan Nielsens 16-årige datter er i Danmark, mens Tina Lund, hendes mand, deres søn Louis og datter Lilly er i Dubai. Allan Nielsen har tre døtre fra et tidligere forhold, hvoraf vinderen af præmien er den yngste.

Tina Lund er for tiden aktuel i realityprogrammet 'Forsidefruerne', derudover plejer hun sin ridekarriere i Dubai.

