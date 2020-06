Springrytter Tina Lund vil gerne blive ved med at ride, til hun bliver 60, og det kræver, at hun lytter til sin krop og plejer den med træning, behandlinger og vitaminer.

Hvad er sundhed for dig fysisk og mentalt?

»Da jeg lever af ridning og dermed min krop, betyder sundhed rigtig meget for mig, og det er rigtig vigtigt for mig, at min krop er sund og stærk. Jeg gør meget ud af at holde den ved lige, træne og spise sundt. I min sport kan man blive ved, til når man er 60 år. Men kun hvis man passer godt på sig selv.«

Hvad gør du for at holde dig i form?

»Jeg holder mig konstant i gang. Jeg går utrolig meget hver dag og laver forskellige øvelser med min TRX, både i Dubai, hvor vi bor, og i sommerhuset i Danmark. Jeg træner især mine arme og min lænd, da det er der, jeg skal være stærk, når jeg rider.«

»Jeg ville gerne være endnu bedre til at gå i fitnesscentret, og det håber jeg, at jeg kan komme til igen i fremtiden. Det har bare været svært at finde overskuddet med to små børn og otte heste på sidelinjen.«

»Til dagligt går jeg mellem otte til ti kilometer, når jeg underviser i ridning. Og så spiser jeg sundt og går til behandlinger som eksempelvis massage og kiropraktor, hvis jeg kan mærke, at der er noget. Jeg synes, at jeg er god til at lytte til min krop og til at passe på den.«

Hvad er dine udfordringer i forhold til sundhed?

»Det er jo nok, at jeg godt kan lide mad og søde sager. Jeg har altid lige en to til tre kilo ekstra siddende på kroppen. Dem vil jeg altid gerne af med, men de har altid siddet der, og det er, som om jeg ikke kan få dem væk, ha ha.«

Hvornår føler du dig allermest sund?

»Det gør jeg, når jeg er på min rigtige vægt. Jeg har en grænse, der siger, at jeg ikke må komme over de 60 kilo. Hvis jeg kommer derover, føler jeg mig ikke tilpas i min egen krop. Så når jeg ligger på de der 58-59 kilo, og mit tøj ikke sidder for stramt, så har jeg det bedst med mig selv. Så føler jeg mig tilpas i mit tøj, men også i mit udseende.«

Hvad har du altid i dit køleskab?

»Vand med citron! Det renser kroppen og er godt at drikke om morgenen. Efter vi flyttede til Dubai, begyndte jeg også at have D- og C-vitaminer i skabet, både til mig selv og børnene. Der er nemlig stor forskel på maden i Dubai og Danmark.«

BLÅ BOG: Tina Lund, 39 år.

Professionel springrytter, influencer og tv-personlighed

Gift med den tidligere professionelle fodboldspiller Allan Nielsen, som hun har børnene Louis på 7 og Lilly på 3 med

Aktuel i programmet 'Forsidefruer' på TV3 og Viaplay.

