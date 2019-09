Tina Lund opdagede torsdag, at der er nogen, som har hacket hendes Instagram-konto.

»Jeg er meget, meget ked af det, og så er jeg frustreret.«

Sådan fortæller kendissen, som er kendt fra reality-programmet 'Forsidefruer', at hun har det med dagens begivenheder. Indtil videre har hun brugt mere end fem timer på at finde ud af, hvad hun skal stille op. Lund er rytter på eliteplan, og hun er i Belgien for at ride konkurrence, men forklarer, at det er svært at holde fokus.

»Jeg ved slet ikke, hvad man skal gøre i sådan en situation. Jeg har aldrig prøvet noget lignende før, og det er der heller ingen, jeg kender, som har,« siger hun.

Hun har to profiler på Instagram. En der er dedikeret til hendes ride-karriere, og en til alt det andet. Familiebilleder, oplevelser og ting, hun har lyst til at dele med verden.

»Jeg føler bare, at han har taget nogle vigtige ting fra mig. Man har jo både billeder af sine børn liggende, og jeg har også dele af mit arbejde derinde,« siger hun og forklarer, at det er svært for hende at overholde sine aftaler med spomsorer og lignende.

Tina Lund har meldt hackingen til poltiet, men ved ikke, hvad det næste hun skal gøre er. Hun efterlyser personer, som er kloge på, hvad man bør gøre i sådan en situation.

»Der var en, som sagde, at jeg skulle spærre min facebook-konto også, men jeg aner intet om det,« siger hun.

Her ses Ryttersken Tina Lund ved sit bryllup med den tidligere fodboldspiller Allan Nielsen lørdag 20. august i Næsbyholm Kirke i Sydsjælland. Foto: NIels Ahlmann Olesen Vis mere Her ses Ryttersken Tina Lund ved sit bryllup med den tidligere fodboldspiller Allan Nielsen lørdag 20. august i Næsbyholm Kirke i Sydsjælland. Foto: NIels Ahlmann Olesen

Omkring hende er folk også påvirkede, over det, som der er sket for Lund, der på sin side havde over 89.200 følgere.

»Allan (Nielsen, red.) er rasende, og min far, som er med her i Belgien er også helt i chok. Han kan slet ikke forstå, hvordan nogen kan finde på det.«

Rytteren og reality-kendissen har via sin Instagram-profil, der er dedikeret til hestesporten, taget kontakt til sin gamle personlige profil, som nu bliver styret af en anden. Her har hun spurgt, hvad hun skal gøre for at få sin profil igen, hvortil personen, der styrer kontoen, siger, at hun skal overføre 300 amerikanske dollars til hende.

»Jeg har ikke tænkt mig at gøre det. Jeg gider ikke have, at han tjener penge på mig, fordi han gør noget kriminelt. Jeg ved jo heller ikke, om det så stopper dér, » slår hun fast.

Uden helt at vide hvad hun skal stille op, vil hun begynde at vente på, politiet svarer på den mail, hvor hun anmeldte hackingen. Derudover håber hun, at der måske også dukker nogen op, som måske ved, hvordan man bedst reagerer i sådan en situation.

Hun fortæller, at når hun er til stævne med hestene, så er Instagram også en måde for hende, at følge med i sine venners liv, samtidig med, at det også er noget, hun føler, hun har skabt.

»Jeg har nok haft profilen i omkring seks år, og det er jo noget, man har bygget op. Nu ved jeg ikke, om det hele bare er tabt på gulvet, fordi jeg er blevet hacket,« siger hun.

Hendes konto, som altså lige nu er i andres hænder, har skiftet navn efter hackingen. Og Tina Lund fortæller, at vedkommende sågar er begyndt at dele opslag. Hun deler nu sin historie i håb om, at der hun selv eller andre kan lære noget i processen.