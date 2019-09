Tina Lund fortæller til B.T, at hun har været udsat for et hackerangreb, hvor en fremmed har forsøgt at få hende til at udbetale 300 dollars for at give vedkommende styringen over hendes Instagram-konto tilbage.

Nu forklarer it-eksperten Peter Kruse, hvad man skal gøre både for at undgå at ende i samme situation, men også hvad man skal stille op, hvis uheldet er ude.

Tina Lund, som både er kendt fra reality-programmet 'Forsidefruer' og som er professionel rytter, forklarer, at hun ikke anede, hvad hun skulle gøre, da hun var udsat for angrebet.

»Mit kodeord er umuligt at gætte og følger alle regler,« fortæller hun.

Og netop ens 'password' er den bedste garanti mod at blive ramt af et hackerangreb, siger Kruse. Tre ting er især vigtige, siger eksperten.

Man skal ikke genbruge sit password. Det password, som man vælger eksempelvis til et socialt medie, skal kun gælde dertil og ikke til andet. Kodeordet skal være stærkt, fortstået på den måde, at det skal ikke være ens mors navn eller lignende, som kan gættes. Eksperten foreslår i stedet, at man eksempelvis skriver en sætning som 'jeg glæder mig til min fødselsdag' eller en linje fra ens yndlingssang. Desuden skal man også bruge store bogstaver og tal i kodeordet. Til sidst og særligt vigtigt er det at bruge to trins-sikring. Det tilbyder alle de store populære sociale medier som Facebook, Twitter og Instagram, og det går ud på, at hvis mediet registrerer, man prøver at logge på via en konto fra en anden IP-adresse, end man plejer, så skal man via en anden mailadresse eller lignende validere, at man er kontoens ejer.

Peter Kruse er ikke overrasket over, at det er en som Tina Lund, der bliver udsat for hacking på denne måde.

»Det er klart, at dem med mange følgere er mere i risikozonen, for ligesom i dette tilfælde ved afpresseren jo godt, at de mange følgere udgør en værdi for personen, der har Instagram-kontoen.«

Lige nu er der formentlig kun én ting for Tina Lund at gøre, og det er at vente på, at Instagram hjælper hende.

Arkivfoto af Tina Lund. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Arkivfoto af Tina Lund. Foto: Martin Sylvest Andersen

Peter Kruse siger, at hun står stærkt, fordi hun med 'screenshots' af en samtale kan dokumentere, at hun bliver afpresset.

Derudover er det også en fordel, at Tina Lund meget tydeligt kan vise, at 'hun' er begyndt at opføre sig anderledes, end hvad hun normalt ville gøre.

Hvis folkene bag Instagram hjælper Lund, får hun sendt et link, hvor hun kan ændre sit kodeord.

»Så er det for filan vigtigt, at man husker at bruge to trins-sikringen, for på den måde er man altså bedst sikret fremover.«

Han understreger desuden, at det er vigtigt, at man selvfølgelig ikke vælger det samme kodeord endnu engang.

Tina Lund fortæller, at det er en ubehagelig oplevelse, hun har været udsat for.

Alligevel overvejede hun aldrig at betale hackeren, for som hun sagde, ville hun ikke betale for hans kriminalitet.

»Han var jo så provokerende, så da jeg valgte at offentliggøre på min anden Instagram-profil (der kun bruges til ridekarrieren, red.), at jeg var blevet hacket, så svarede han mig i kommentarsporet, hvor han skrev 'sorry,'« fortæller kendissen, der nu håber at finde en løsning.