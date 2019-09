Tina Lund fortæller, hvordan hackerangrebet på hendes Instagram-konto har påvirket hende.

I sidste uge gennemlevede Tina Lund, der er kendt fra ’Forsidefruer’, et sandt digitalt mareridt, da en af hendes Instagram-konti blev udsat for hackerangreb.

»Jeg er stadig ret chokeret, og det virker meget surrealistisk, fordi det var så ekstremt, og alting skete så hurtigt. Fra denne ene dag til den anden, var mit liv vendt på hovedet; det var bogstavelig talt blevet overtaget, og jeg nåede igennem hele følelsesregisteret på meget få dage,« skriver Tina Lund på sin blog.

Få dage efter angrebet står hun nu frem og taler ud om den krænkende oplevelse. For hende handler det ikke bare at blive hacket, hun beskriver episoden som et overgreb på sin blog.

»Jeg følte virkelig, at jeg mistede en del af mig selv, for han havde taget noget fra mig, der ikke var hans, og han havde magten over mig,« fortæller hun.

Hackeren afpressede desuden Tina Lund for 3000 dollars, men løsesummen nægtede hun at betale.

Afskåret fra omverdenen

Tina Lund, som også er springrytter på eliteplan, har to Instagram-konti. Den ene er dedikeret til ridesporten, mens hun på den anden deler billeder fra sit private liv – billeder af sin mand, børn, venner, rejser og forskellige oplevelser. Det var den sidstnævnte med 89.000 følgere, der blev overtaget af hackeren i torsdags, og følgerne kunne hun ikke advare.

»Jeg kunne ikke komme på min mail, oplyse mine følgere om situationen på Instagram, lave det arbejde, jeg skulle, og var blevet rådet til ikke at benytte Facebook. Snart blev jeg mere og mere afskåret fra omverdenen, fordi jeg hverken kunne gøre fra eller til – alt imens jeg magtesløs kunne se på, hvordan jeg også begyndte at miste følgere.«

»Som den forurettede har man behov for at forstå den, der lader sig selv og sine handlinger gå udover én, så det bliver mere håndgribeligt – vel også foreneligt i en eller anden forstand, hvor man forsøger at finde trøst i forklaringen. Visse mennesker skal man ikke forsøge at forstå for at få besvaret de spørgsmål man har på hjerte, selvom det forbliver uforløst, for realiteten er, at en særlig type mennesker som ham, tænker og føler anderledes end andre. Det er ubehageligt at tænke på, at det overhovedet kan lade sig gøre at være så afstumpet, og have så stort et brist i sin empati. Og han har været inde under huden på mig,« lyder det fra eliterytteren.

En befriende følelse

Tina Lund søgte hjælp hos Instagram og politiet, der dog intet kunne stille op. Fem års arbejde på hendes Instagram-konto stod til at gå tabt, men med hjælp fra Remee og støtte fra familien, er det lykkedes at genvinde kontrollen over hendes konto.

»Det påvirker mig selvfølgelig meget. Men min glæde er vendt tilbage, og den befriende følelse af lettelse kan ikke rigtigt beskrives. Jeg er ikke blevet en eneste dollar fattigere, for jeg nægtede at betale hackeren de penge, han krævede. Jeg er en erfaring rigere, selvom jeg langt hellere ville have været foruden,« lyder det fra forsidefruen.

Artiklen blev bragt i samarbejde med realityportalen.dk: