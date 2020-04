Unfair. Ufint. Ekstremt grådigt.

Sådan lyder nogle af de lidet flatterende kommentarer, der de seneste uger er haglet ned over realitystjerne og springrytter Tina Lund på hendes instagram-side.

Som én skriver: ‘Det havde jeg faktisk ikke troet om dig’ efterfulgt af en sur smiley.

Kommentarerne handler om en konkurrence, som ‘forsidefruen’ i midten af marts lagde på Instagram. Hele to flotte halskæder var i spil og det eneste, man skulle gøre for at deltage, var at følge linket i opslaget, skrive ordet ‘halskæde’ i kommentarfeltet, og dermed var man med i lodtrækningen.

Men da de to vindere blev udtrukket, vakte det ene navn undren. For det var navnet på Tina Lunds bonusdatter Nana.

‘Bliver i familien! Snyd’ lød en af de første kommentarer.

Historien kom frem i B.T.s ugentlige podcast ‘Det, vi taler om’, hvor Tina Lund kaldte den ‘en meget sød historie’, fordi det var hendes syv-årige søn Louis, der havde udtrukket vinderne. Og altså dermed også sin bonus-søster.

Siden uddybede realitystjernen til B.T., at hun ikke helt kunne forstå, at folk blev sure.

»For hun jo deltaget ligesom alle andre,« lød svaret fra Tina Lund, som understregede, at det ikke var gjort i nogen ond mening.

Men stormvejret, som hun havnede i på de sociale medier, stoppede ikke der. Som nævnt i indledningen, fortsatte kommentarerne med at vælte ind. Og de var ikke venligtsindede.

De har - indrømmer Tina Lund - gjort indtryk på hende.

»Lige da jeg sad i situationen, hvor min søn - som han har gjort så mange gange før - fik lov til at vælge vinderen, så sin søsters navn og trykkede på hende, tænkte jeg ‘hvorfor skulle hun ikke have lov til at vinde bare fordi, at hun er familie?«

»Men jeg kan da godt se nu, at det skulle jeg nok ikke have gjort,« erkender hun.

»Jeg plejer at sige, at fejl kun er fejl, anden gang man laver dem. Og jeg har lært af min fejl. Så fra nu af er der ingen i familien, der får lov til at deltage i konkurrencer. Så er der i hvert fald ikke nogen, der kan blive sure,« siger Tina Lund, som dog stadig undrer sig.

»Jeg ved stadig ikke, hvor grænsen er. Må én, jeg engang tilfældigt har mødt, heller ikke vinde? Det må jeg jo finde ud af, hvis jeg laver en lodtrækning igen.«

