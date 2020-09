Efter en ufrivillig pause fra livet i ørkenstaten på over fire måneder er forsidefruen Tina Lund og hendes familie atter vendt hjem til Dubai.

Men selv om de alle havde glædet sig meget til at komme hjem til de vante omgivelser, har det ikke helt levet op til forventningerne. Dubai er nemlig efter coronaudbruddet helt anderledes, end det var før.

»Her er mere stille. Her er ingen mennesker, for her er ingen turister. Det er en meget mærkelig tid,« fortæller Tina Lund over telefonen fra Dubai.

Familien glædede sig til at komme hjem, så børnene Louis og Lilly kunne komme i skole, og så Tina Lund kunne genoptage sit arbejde som professionel rytter.

vi er jo ikke kommet hjem til det, vi havde håbet på Tina Lund 1

Men begge dele har indtil videre været en skuffelse. For børnene har endnu ikke haft mulighed for at komme i skole, og ridestævnerne er endnu ikke blevet genoptaget.

»Det har jo været rart at komme hjem, men vi er jo ikke kommet hjem til nogen hverdag, for vi kan jo ikke sende vores børn i skole. Og vi har stadig hjemmeundervisning. Så vi er jo ikke kommet hjem til det, vi havde håbet på,« siger Tina Lund og fortsætter:

»Jeg havde jo håbet, at det her corona var noget, som vi ville få styr på inden for et halvt år, og så var det dét. Men det var det jo ikke. Og nu kan jeg også se, at det er gået tilbage i Danmark.«

Tina Lund har de seneste syv år arbejdet som professionel springrytter i Dubai. Her underviser hun springryttere og rider både egne og andres heste. Men arbejdet blev sat på hold, da coronakrisen brød ud.

Tina Lund med datteren Lilly og hendes far Flemming Lund. Flemming Lund har været en fast bestandel af datterens ridekarriere igennem mange år, og både han og Tina Lunds mor er flyttet med til Dubai. Vis mere Tina Lund med datteren Lilly og hendes far Flemming Lund. Flemming Lund har været en fast bestandel af datterens ridekarriere igennem mange år, og både han og Tina Lunds mor er flyttet med til Dubai.

Alle stævner blev stoppet, og Dubai indførte så restriktive regler, at hun ikke engang måtte tage ud til sine heste.

Derfor har hun heller ikke set sine dyr, fra familien rejste hjem til Danmark i midt-april, og til de vendte tilbage til Dubai i begyndelsen af september.

Restriktionerne i ørkenstaten er siden blødt lidt op, så Tina Lund, ægtemanden Allan Nielsen og parrets børn kan leve et lidt mere normalt liv og for eksempel tage i badeland sammen.

Og Tina Lund kan træne sine heste igen og undervise sine ryttere. Og især hestene trænger til at komme i form.

Vis dette opslag på Instagram Most amazing time being back at @atlantisthepalm with my family we where having fun for 5 hours and Louis was crying when we have to leave, because he wanted to stay 5 hours more #atlantisthepalm #aworldaway #servingtheextraordinary @mydubai (selv betalt) Et opslag delt af Tina Lund (@tinalund) den 6. Sep, 2020 kl. 5.48 PDT

»De er blevet passet og plejet, men der har ikke rigtig været nogen professionelle ryttere som mig til at ride dem. Så de har holdt lang sommerferie,« siger Tina Lund og fortæller, at hun selv under sit ophold i Europa har holdt sig i form ved at ride i Danmark og hos sin søster i Tyskland på heste, som hun har lånt af venner og kollegaer.

»Min søster Charlotte (der også er springrytter, red.) har lige fået en lille baby, så hun kunne ikke rigtig ride endnu, så det var mit held jo,« siger Tina Lund, der dog ikke er helt ubekymret for fremtiden.

For selv om det var meddelt, at stævnerne i Dubai skulle begynde i slutningen af september, så er det ikke blevet endeligt bekræftet.

Og hvis ikke der snart kommer gang i stævnerne, hvor Tina Lund blandt andet vinder mange pengepræmier, så er fremtiden i Dubai usikker:

»Hvis de nu siger, at der ikke er nogen stævner det næste halve år, så kunne jeg jo godt finde på at tage til Tyskland igen, som jeg jo var i løbet i sommeren. Så jeg kan ikke svare på vores planer for fremtiden. Det kommer an på, hvordan verden udvikler sig,« siger hun.

Hvis der ikke var noget, der hed corona, så var det dog ligetil – så ville familien blive i Dubai, hvor de alle trives.

»Så ville vi blive her så længe, som vi har lyst. Det går jo rigtig godt med min sport,« lyder det fra Tina Lund.