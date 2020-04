For mange af os er hun kendt som realitystjerne, én af dem fra TV3's 'Forsidefruer', som lever et liv på første klasse, og som sammen med de øvrige fruer kaster sig ud i vanvittige eventyr.

Men at den 39-årige springrytter Tina Lund er blevet en populær realitystjerne, kan hun takke én ting for.

»Det åbnede helt nye døre,« siger Tina Lund om dét, der blev en vigtig skillevej i hendes liv.

Som springrytter rangerer hun blandt sportens absolutte elite og har vundet flere mesterskaber end de fleste. Men hun har knoklet for hvert og et.

»Jeg tror ikke, at du kan finde én, der arbejder hårdere end mig. Jeg har altid været en rigtig slider. Men det er, fordi jeg elsker mit arbejde. Det er min hobby, min livsstil og passion,« siger Tina Lund, der som barn elskede heste og fik sin første pony, da hun var ni år.

Inden da var familien flyttet rundt i verden, var fulgt med, hvor faderen – den tidligere professionelle fodboldspiller Flemming Lund – havde kontrakter. Og når de kom hjem, lovede han, ville hun få sin egen hest.

»Jeg startede, som alle andre børn gør. Men min far har altid haft et sports- og et vindergen og kunne se, at her var noget, vi kunne gøre sammen som familie, og som kunne være en levevej.«

»Så det er fra ham, jeg har mit fightergen,« siger Tina Lund om den målrettede træning fra barnsben, der har varet ved. Ligesom det nære samarbejde med faderen har.

Siden hun var lille, har faderen Flemming været hendes coach. Det er fra ham, hun har sit fightergen, Foto: ANNETT BRUHN Vis mere Siden hun var lille, har faderen Flemming været hendes coach. Det er fra ham, hun har sit fightergen, Foto: ANNETT BRUHN

Men der har – erkender hun – været udfordringer undervejs. Ikke mindst i de unge år.

»Jeg synes nogle gange, at han var lidt streng,« indrømmer hun og fortsætter: »Når man er teenager, kan det være svært at forstå, at man ikke lige kan gå til fest, holde fridag eller springe en træning over for at tage i byen. Men han vidste jo bare bedre, end en 14-årig pige gør, at hvis man vil være den bedste, går det ikke.«

En anden udfordring var økonomien. Selv om Tina Lund ikke kom fra en fattig familie, betegnes ridesporten af mange som en 'overklassesport'. For i den verden er det ikke ualmindeligt, at der skal tocifrede millionbeløb på bordet, hvis man skal sikre sig de bedste heste.

Hun indrømmer, at det var svært at kæmpe sig op i et miljø, hvor mange andre ryttere fik meget serveret på et sølvfad.

Tina Lund erkender, at det tidligt i karrieren var hårdt at kæmpe sig op i det, mange betegner som en overklassesport. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Tina Lund erkender, at det tidligt i karrieren var hårdt at kæmpe sig op i det, mange betegner som en overklassesport. Foto: Bax Lindhardt

»På et tidspunkt havde jeg en virkelig god hest, som jeg var nødt til at sælge for at få det hele til at løbe rundt, så det var hårdt at kæmpe sig til tops i det miljø.«

»Men jeg tror også, at jo hurtigere man accepterer, at det er sådan, sporten er, jo nemmere kommer man gennem det. Så jeg har bestræbt mig på at få det bedste ud af det, jeg nu havde,« siger Tina Lund, som i 2006 var den mest vindende seniorrytter 2006 i Danmark.

»På det tidspunkt, hvor jeg vandt world cups og blev europamester, havde jeg gode sponsorer, som betalte udgifterne for, at jeg netop kunne få lov til at beholde mine gode heste.«

»Det er fedt at være med på toppen, og heldigvis har jeg opnået så gode resultater i min karriere, at det er en levevej.«

Tina Lund i aktion ved EM i 2007. Foto: RONALD WITTEK/EPA Vis mere Tina Lund i aktion ved EM i 2007. Foto: RONALD WITTEK/EPA

»Men det er vigtigt også at have det sjovt. Og det nytter ikke noget at gå og brokke sig over, at det er en unfair sport,« lyder det fra Tina Lund, som altså har forceret adskillige barrierer i sin karriere og sammen med sin mand, Allan Nielsen, og deres to børn siden 2014 har boet i Dubai, hvor hun deltager i stævner i den arabiske liga.

Når hun alligevel er kendt langt uden for ridesportens snævre verden, skyldes det især én ting: en serie letpåklædte og frække billeder i mandebladet M!

'Danmarks lækreste danmarksmester smider tøjet' stod der på forsiden, som Tina Lund prydede i april 2008.

»Det fortryder jeg overhovedet ikke,« griner Tina Lund og fortsætter: »Jeg var ret godt tilfreds med dem, og de har været rigtig fine for mig og har åbnet døre.«

Tina Lund smed ridetøjet og sprang ud som model i M! Foto: M! www.JesperSkouboelling.com Vis mere Tina Lund smed ridetøjet og sprang ud som model i M! Foto: M! www.JesperSkouboelling.com

»Jeg er sikker på, at de gjorde, at jeg kom med i 'Vild med dans', som nok har været en af de største oplevelser i mit liv, dén, som jeg har lært allermest af,« fortæller Tina Lund, som i efteråret 2008 dansede sig ud i de danske stuer sammen med Tobias Karlsson og blev nummer to.

»Billederne gjorde, at andre uden for ridesporten lagde mærke til mig, og at jeg kom bredere ud,« siger Tina Lund, som siden har været med i utallige realityprogrammer.

»Selvfølgelig har jeg også deltaget i ting, jeg ikke skulle. Sådan er det, når man er ung og naiv. Men der er intet, jeg har fortrudt eller lyst til at lave om. For man lærer jo af sine fejl.«

'Forsidefruer', som hun har medvirket i siden 2013, er dog ikke en af dem. Og selvom det forleden var farvel og tak for sæson 7, behøver det for hende ikke være den sidste. »Jeg er 100 % frisk til at tage en sæson mere.«