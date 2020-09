Det var ikke en nem beslutning, da Tina Lund og hendes mand Allan Nielsen for syv år valgte at flytte til Dubai.

Men der var én særlig grund til, at parret valgte at flytte netop til ørkenstaten.

Ifølge Tina Lund, der er professionel springrytter, er Dubai nemlig et af de eneste steder i verden, hvor man kan forene livet som mor med at være toprytter.

»Når man bor i Europa, så skal man rejse hele Europa rundt hele tiden for at ride de store stævner. I Dubai er alting indenfor en times kørsel. Her har vi store stævner hver eneste weekend,« siger hun og fortæller, at hun tog beslutningen, efter at hun fik sit første barn, sønnen Louis

Tina Lund og Allan Nielsen er tilbage i Dubai. Vis mere Tina Lund og Allan Nielsen er tilbage i Dubai.

»Jeg har jo ikke fået ham for ikke at være sammen med ham. Så vi skulle finde ud af, hvordan det kunne lykkes at være mor og karrierekvinde på samme tid. Og det har været den bedste løsning nogensinde at vælge at tage til Dubai - især mens vi har små børn,« siger hun.

Hun tilføjer dog, at det bestemt ikke var nogen let beslutning at rykke teltpælene op og flytte til en fremmed kultur.

»Overhovedet ikke. Det var rigtig, rigtig svært. Især fordi det gik rigtig godt i Danmark også, men alting er jo forandret, når man får børn,« fortæller Tina Lund, der er har vundet Danmarksmesterskabet i springning utallige gange, ligesom hun også blandt andet er Europamester og har deltaget i flere world cups.

»Mine børn er første prioritet, og de vil altid komme først. Så måtte sporten komme på andenpladsen. Hvis jeg var i Europa, så skulle jeg være væk hjemmefra hele tiden. Og det behøver jeg ikke her. Jeg ser mine børn hver dag, og alligevel kan jeg ride fem-stjernede stævner. Så det er jo helt fantastisk,« lyder det fra Tina Lund, der netop er hjemvendt til Dubai sammen med familien.

Tina Lund med datteren Lilly og hendes far Flemming Lund. Flemming Lund har været en fast bestandel af datterens ridekarriere igennem mange år, og både han og Tina Lunds mor er flyttet med til Dubai. Vis mere Tina Lund med datteren Lilly og hendes far Flemming Lund. Flemming Lund har været en fast bestandel af datterens ridekarriere igennem mange år, og både han og Tina Lunds mor er flyttet med til Dubai.

Grundet corona-situationen og de strenge restriktioner som Dubai indførte i foråret, hvor man kun måtte gå en person ud af huset hver tredje dag for at handle, og hvor Tina Lund ikke engang måtte besøge sine heste, valgte familien at tage til Danmark i april.

Her har de opholdt sig med lidt afstikkere til blandt andet Tyskland, hvor Tina Lunds søster bor, indtil de for en uges tid siden atter tog hjem til Dubai.

Men selv om familien havde glædet sig, så har hjemvendelsen også været lidt skuffende.

For børnene kan stadig ikke komme i skole, men skal hjemmeskoles, og det er endnu ikke meldt ud, hvornår ridestævnerne går i gang igen.

Vis dette opslag på Instagram Inviteret: Enjoying some time with my family thanks for always taking good care of us @brunchandcakedubai #brunchandcakedubai Et opslag delt af Tina Lund (@tinalund) den 10. Sep, 2020 kl. 12.54 PDT

»Det er en mærkelig tid. Det er svært at planlægge noget. Man havde jo frygtet det lidt, men man havde jo også håbet på noget bedre. Jeg havde håbet, at der var stævner, der var gået i gang,« lyder det fra Tina Lund, der foruden sine egne heste også rider heste for kunder.

Blandt andet har hun redet heste for prinsessen af Abu Dhabi.

Selv om livet i Dubai er faldet i både hende og familiens smag, så krævede det dog også lidt tilvænning.

»Det er en anden kultur, og det var noget, som jeg skulle vænne mig til og navigere rundt i osv. Men de er sindssygt venlige hernede og tager godt imod en og passer godt på en, så jeg er rigtig glad for det.«