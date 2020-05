Han tager tre lange, målrettede skridt fra taget, flyver gennem luften og lander med et sejrsråb. Dén video er gået amok på de sociale medier, hvor over 56.000 har set den, og mere end 300 har kommenteret den.

»Ja, den er åbenbart meget populær,« griner realitystjerne og springrytter Tina Lund blot.

Det er nemlig hende, der har lagt videoen ud på Instagram.

En video, som du kan se herunder, hvor hendes syvårige søn Louis laver et vanvittigt spring fra et hustag over i en trampolin.

Videoen har i den grad delt vandene. For det er bestemt ikke alle, der er i stand til at se den med is i maven og tage det så roligt, som Tina Lund synes at gøre.

‘Jeg ville få dårlige nerver’, ‘wow, sejt, men hvad hvis det gik galt’, lyder et par stykker af dem.

Men Tina Lund har bestemt ikke haft dårlige nerver.

»Som mor kunne jeg aldrig finde på at lade ham gøre noget farligt eller noget, som han var usikker på. Jeg stoler 100 pct. på Louis, når han gør de her ting med Allan, og jeg ved, at han kan.«

Jeg er rimelig vant til den slags Tina Lund om at sønnen og Allan Nielsen laver vilde ting sammen

»Jeg har en dreng og en mand, som rigtig godt kan lide at være lidt friske i det. Så jeg er rimelig vant til den slags,« siger hun med et smil, men kan godt forstå, at det for nogle ser farligt ud.

»Det er et langt spring, men han gjorde det også sidste sommer og har allerede gjort det de første 50 gange i år.«

Når hun forleden valgte at lægge videoen på Instagram, skyldtes det, at familien - som for tiden bor i deres sommerhus i Nordsjælland - netop havde flyttet trampolinen om på den anden side af huset.

»Så Louis skulle prøve at springe fra den side første gang, hvor den var en smule længere væk fra huset end før. Det var derfor, at han jublede,« fortæller hun og anslår, at afstanden fra taget til trampolinen er omkring tre meter.

Han får mere selvtillid af at gøre de ting Tina Lund om at lade sønnen udfordre sig selv

De fleste roser hende for at lade sin søn være en dreng. Men i enkelte kommentarer kommer ‘mor-politiet’ på banen. Hvilket dog ikke får Tina Lund til at bæve.

»Dem er jeg efterhånden ligeglad med. For lige meget hvad man gør, så er der efterhånden løftede pegefingre,« siger hun blot.

»Jeg gør det, som jeg synes er rigtigt for mine børn. Og han får mere selvtillid af at gøre de ting. Han stråler, når han udfordrer sig selv og klarer det.«

»Så det skal han have lov til, så længe jeg føler, at det er sikkert.«

Så vildt ser det ud, når Tina Lund falder af hesten. Her ved et stævne i 2009. Foto: MAURIZIO GAMBARINI Vis mere Så vildt ser det ud, når Tina Lund falder af hesten. Her ved et stævne i 2009. Foto: MAURIZIO GAMBARINI

Hun lægger ikke skjul på, at hendes og hendes mand Allan Nielsens grænser for, hvad der er farligt, muligvis ligger andre steder end de flestes.

»Jeg lever selv med en sport, der er fuld knald på, og Allan gør det samme. Så vi er måske selv blevet opdraget til at blive kastet rundt den ene og den anden vej,« siger Tina Lund og fortsætter:

»Louis er meget sporty og vant til at springe rundt på alt muligt og laver vilde spring i poolen. Så jeg er rimelig rolig.«

»Jeg ville aldrig lade ham gøre noget, der var for risikabelt.«