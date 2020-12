DR-værten Timm Vladimir er gået i selvisolation, efter han er blevet konstateret smittet med coronavirus.

Det oplyser han selv på sin Instagram.

Han skriver videre, at han umiddelbart ingen symptomer har. Derudover er hans familie indtil videre testet negative.

Timm Vladimir formoder, at det er en af hans medarbejdere i Timm Vladimirs Køkken, som har sendt virussen i hans retning:

»Jeg er med stor sandsynlighed blevet smittet af en af mine medarbejdere i administrationen, som også er positiv, og som jeg havde et fysisk møde med i starten af ugen.«

Han forsikrer dog, at han og medarbejdere i virksomheden har stort fokus på covid-19 og den generelle sikkerhed.

»I Timm Vladimirs Køkken er vi meget forsigtige med at omgås hinanden, de fleste arbejder hjemme og så videre. En af vores forholdsregler er, at vi i administrationen ikke ses med vores undervisere for at stoppe eventuelle smittekæder.«

»Derfor har ingen af os haft kontakt med vores undervisere, og derfor er det stadig helt sikkert at komme som gæst på vores kurser.«

Timm Vladimir er særligt kendt for sin værtsrolle i DR-programmet 'Den store bagedyst' og sætningen »Klar, parat, BAG!«

I anledning af julen er han også være vært på programmet 'Det magiske juleværksted', som sendes hver søndag i december på DR1.

Det kan han dog af gode grunde ikke søndag om to dage.

»Den tager Mette Bluhme Rieck sig så af, MEN jeg regner med at være tilbage på pinden igen næste søndag,« skriver Timm Vladimir afslutningsvis på sin Instagram.