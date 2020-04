Timm Vladimir havde ikke noget tæt forhold til sin far, der for et par år siden døde i en alder af 68 år.

Faktisk var det så anstrengt, at den 51-årige tv-personlighed ikke deltog i begravelsen.

Det fortæller Timm Vladimir i et afsnit af Radio4-programmet 'Det sidste måltid', hvor værten Lærke Kløvedal hver uge inviterer en kendt dansker til bords for blandt andet at tale om det liv, gæsten har levet.

»Jeg var på optagelse på 'Bagedysten', da han døde, så jeg havde det sådan, at hvis han blev begravet en dag, hvor jeg var hjemme, så ville jeg komme til begravelsen, men hvis jeg var på optagelse, ville jeg ikke komme til at udskyde den,« siger den 51-årige tv-vært i programmet.

Skæbnen ville, at faderens begravelse faldt på en af de dage, hvor Timm Vladimir var på optagelse, og derfor deltog han ikke.

Timm Vladimir fortæller dog også i programmet, at faderen forud for sin død lå i koma på hospitalet. Da tv-værten fik besked om dette, var han på ferie i Mexico, men afbrød med det samme rejsen for at tage hjem og se sin far for det, der skulle blive sidste gang - også selv om de to på daværende tidspunkt ikke havde set hinanden i nogle år.

At se sin far ligge på en hospitalsstue i respirator fremkaldte dog ikke helt de følelser, som han havde forventet.

»Det eneste, jeg kunne tænke, var: Hvis jeg en dag ligger i respirator og er ved at dø, og min søn står og kigger på mig og tænker det, jeg tænker lige nu, så vil jeg eddermame føle, at jeg har spildt mit liv fuldstændigt,« siger Timm Vladimir.

Timm Vladimir er gift med forfatteren Katrine Engberg. Her ses de på den røde løber til Danish Beauty Awards tilbage i 2012. Foto: Camilla Rønde Vis mere Timm Vladimir er gift med forfatteren Katrine Engberg. Her ses de på den røde løber til Danish Beauty Awards tilbage i 2012. Foto: Camilla Rønde

I programmet deler Timm Vladimir flere anekdoter fra sin barndom og ungdom. En tid, der var præget af, at hans forældre fik ham, da de var blot 17 og 19 år gamle og gik fra hinanden, mens han stadig var et lille barn. En tid, der ifølge den 51-årige tv-vært var præget af, at hans far var en alkoholiker, der ikke kunne magte at have en familie.

Selv om Timm Vladimir har talrige historier om at være blevet slæbt rundt på værtshuse i København som barn, og om hvordan faderen røg joints hen over hovedet på ham og lillesøsteren, når de to var på besøg, gør han dog en ting helt klart.

Nemlig, at han er overbevist om, at hans far gjorde det bedste, han kunne, men ganske enkelt ikke magtede at være far og fik familie alt for tidligt. Han understreger, at han har masser af gode minder fra sin barndom, og at han er sikker på, at faderen altid har handlet i bedste tro - det var bare ikke godt nok.

Timm Vladimir er far til sønnen Cassius på 10 år, som han har sammen med sin kone, forfatteren Katrine Engberg.