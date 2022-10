Lyt til artiklen

Skuespilleren Tim Roth har mistet den ene af sine sønner, Cormac Roth, der er død af kræft.

Den kun 25-årige Cormac Roth døde 11 måneder efter, han fik diagnosen på en sjælden kræftform.

Det var 16. oktober, at den Cormac Roth, der havde en lovende musikkarriere foran sig, sagde farvel til livet.

Han har tidligere på de sociale medier berettet om den seje kamp mod kræften.

Tim Roth og Cormac Roth i juli 2021. Foto: CHRISTOPHE SIMON Vis mere Tim Roth og Cormac Roth i juli 2021. Foto: CHRISTOPHE SIMON

'I november 21 blev jeg diagnosticeret med kønscellekræft i stadie 3. Siden da har jeg kæmpet dagligt, kastet alt ind i det. Kemo, højdosis kemo, meditation, transplantering, transfusion, operationer etc.,' lød det fra den unge musiker i et Instagram opslag i april ifølge Daily Mail.

Her fortalte han også, at den kræftform, han havde, hed 'Choriocarinoma' og er sjælden. Og at den hele tiden var flere skridt foran ham, uanset hvad han gjorde.

Kønscellekræft opstår normalt i æggestokkene eller testiklerne, men kan også opstå andre steder. Det fremgår ikke, hvor i kroppen Cormac Roth havde kræft.

Men det lød til at være aggressiv form, der var hård at kæmpe mod:

Tim Roth med Cormac Roth i juni 2021. Foto: Stefanie Rex Vis mere Tim Roth med Cormac Roth i juni 2021. Foto: Stefanie Rex

'Den har taget halvdelen af min hørelse, 60 pund af min vægt (27 kilo, red), min selvtillid, og vil fortsætte sin morderiske vej, indtil jeg klarer at stoppe den på en eller anden måde og dræbe den,' skrev han videre og fortalte, at kræften ikke kunne tage hans vilje til at overleve og hans kærlighed til musik fra ham.

Det lykkedes ham dog ikke at få bugt med den frygtelige sygdom.

Cormac Roths familie fortæller i en pressemeddelelse ifølge Daily Mail, at han bevarede sit gode humør til det sidste:

'Han kæmpede med et utroligt mod gennem det seneste år og bevarede sit gode væsen og humør til det sidste,' lyder det fra familien, der også fortæller, at Cormac havde familien ved sin side.

'Han døde fredeligt i armene på sin familie, som elskede og forgudede ham.'

Tim Roth er en britisk skuespiller, der blandt andet er kendt for sin rolle i 'Pulp Fiction'. Han har foruden Cormac Roth tre andre sønner, Hunter, Tim Jr. samt Jack Roth.