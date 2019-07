Skuespilleren Audra McDonald blev godt gammeldags gal, da en pervers tilskuer lavede en gedigen svinestreg under en forestilling på Broadway.

Og det har hun mere end god grund til, for han tillod sig nemlig at stjæle et billede af hendes nøgne krop under en sexscene på de skrå brædder.

Fadæsen skete under åbningscenen til stykket ‘Frankie and Johnny in the Clair de Lune’, hvor Audra McDonald spillede overfor Michael Shannon.

Efter stykket var færdigt, tog Audra McDonald til tasterne på Twitter og rasede mod den ubehøvlede gæst.

To whoever it was in the audience that took a flash photo during our nude scene today: Not cool. Not cool at all. — Audra McDonald (@AudraEqualityMc) July 21, 2019

‘Til den blandt publikum, der tog et billede med blitz under vores nøgenscene i dag: Ikke cool. Ikke cool overhovedet,’ skrev hun.

Ifølge det amerikanske medie Page Six, fortalte en repræsentant for produktionen, at det ikke er tilladt at tage billeder under forestillingerne.

»Den normale procedure, når nogen bliver taget i at fotografere eller filme, er, at en kontrollør eller en bestyrer beder vedkommende om at slette optagelsen/billedet,« fortæller repræsentanter.

Personen bliver bedt om at vise mappen med slettede billeder og film, for at være sikker på, at materialet er væk.

Hvis der bliver nægtet, bliver personen bedt om at forlade forestillingen omgående.

Problemet er ikke noget nyt og i den digitale tidsalder, hvor alle kan hive telefonen op af lommen og knipse et billede, har flere teatre været nødsaget til at sætte kameraer op i forestillingssalene.

I 2013 var der flere gæster, der tog billeder af ‘Game of Thrones’ skuespilleren Emilia Clarke til premieren på ‘Breakfast at Tiffany’s’ og man indsatte derefter sikkerhedsfolk i salen.

Om personen, der tog billeder af Audra McDonald, fik slettet billedet eller blev vist ud vides ikke.