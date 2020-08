Optagelserne til årets 'Zulu Comedy Galla' tog onsdag aften en uventet og alvorlig drejning.

Tv-værten Sofie Linde fortalte under showet, at hun som 18-årig og ny i branchen blev udsat for sexchikane af en stor tv-personlighed på DR.

Manden tog ifølge Sofie Linde fat i hendes arm og sagde, at hvis ikke hun gik med ud på toilettet og 'suttede hans pik', så ville han ødelægge hendes karriere.

Udsendelsen bliver først sendt på tv 6. september, men fællestillidsmanden på DR, Henrik Vilmar, har nu også hørt om sagen, som han kalder alvorlig.

»Det, Sofie Linde fortæller, er meget alvorligt og skal tages meget seriøst,« siger han.

»Jeg er sikker på, at ledelsen vil se nærmere på sagen. De vil helt givet undersøge det nu.«

Henrik Vilmar fortæller, at der de seneste år har været andre sager om seksuelle krænkelser på DR. Han kan dog ikke være mere detaljeret af hensyn til de involverede.

»Hver sag er et problem. Nogle ligger langt tilbage, og andre gør ikke.«

Ingen af dem er ens, men hver enkelt tages meget alvorligt, og det kan ikke gradbøjes, siger han.

Som fællestillidsmand er Henrik Vilmar inde over den type sager for at støtte medlemmerne og give omsorg. Det er DR, som undersøger sagerne.

»Det er nogle sindssygt svære sager, fordi de har store omkostninger for de involverede. Det er hårdt for de involverede at skulle gennem den type undersøgelser.«

I en mail til B.T. oplyser Nanna Abildstrøm, der er HR-chef på DR følgende.

'Man er i gang med at udvikle nogle retningslinjer om krænkende adfærd for medarbejdere i DR.'

'Det, Sofie Linde beskriver, er naturligvis fuldstændig uacceptabel adfærd. Jeg ved ikke mere om sagen, end det Sofie Linde sagde i går, og vi er derfor i gang med at tage kontakt til hende.'

Henrik Vilmar vil ikke udtale sig om den pågældende sag, som Sofie Linde satte ord på under optagelserne til showet, men går ud fra, at DR kontakter ham, hvis det bliver nødvendigt.

At hændelsen ligger 12 år tilbage, gør ingen forskel.

»Uanset hvornår ansatte i DR har oplevet krænkelser, er det alvorligt. Hver sag skal undersøges grundigt,« siger Henrik Vilmar og fortsætter:

»Det er super vigtigt, at man forsøger at komme til bunds i det.«

Hvad gør I for at forhindre den type sager i at opstå på DR?

»Man er i gang med at udvikle nogle retningslinjer om krænkende adfærd for medarbejdere i DR.«

Retningslinjerne handler blandt andet om korrekt omgangsform blandt medarbejdere, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med krænkelser, og hvordan man håndterer sagerne.