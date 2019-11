I lørdags gav prins Andrew et interview, hvor han nægtede at have haft sex med en ung kvinde ved navn Virginia Roberts.

»Jeg har ingen erindring om at have mødt denne kvinde, nogensinde overhovedet,« sagde prinsen i interviewet, som blev vist på engelsk tv.

Sagen drejer sig om prinsens forhold til den amerikanske milliardær Jeffrey Epstein, som angiveligt tvang unge kvinder til at fungere som sexslaver for ham og hans venner.

En af kvinderne, Virginia Roberts siger, at hun blev tvunget til at have sex med prins Andrew mod sin vilje, da hun kun var sytten år gammel.

Noget, som prinsen i et meget omtalt tv-interview med BBC benægter.

Han har dog langt fra offentlighedens tillid. Det skriver det engelske kendismagasin 'Tatler.'

De har nemlig fået foretaget en undersøgelse, som viser, at kun seks procent af de 1600 spurgte i undersøgelsen tror på det, som prins Andrew siger i interviewet.

Prinsen insinuerede, at de fotografier, som viser ham og Roberts sammen, kunne være fabrikerede.

»Jeg kan se, at det er mit ansigt, men det er ikke sikkert, at det er min arm, der ligger om ... hvad er det ... hendes hofte,« forklarede han.

Milliardær Jeffrey Epstein begik selvmord, mens han sad varetægtsfængslet og skulle for retten anklaget for sextraficking og pædofili.

Prinsen blev onsdag frataget alle sine pligter som kongelig.

Han er ifølge Reuters klar til at samarbejde med politiet i efterforskningen af sagen.