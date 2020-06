Når Janni Ree skal gøre status på sin numseoperation, som hun fik i oktober sidste år, har hun kun gode ting at sige.

Nu kan hun endelig begynde at nyde resultatet af sin nye numse, og så er hun allerede begyndt at planlægge det næste indgreb, fortæller hun til B.T.

Det har altså været alle smerterne og tiden siddende på en badering, som man ser Janni og veninden Jackie Navarro gøre i et afsnit af 'Forsidefruerne', værd for Janni Ree.

»Jeg synes, min numse er nået i mål. Jeg har jo aldrig været interesseret i en kæmpe numse, men den har fået et mere ungdommeligt udseende,« siger hun om resultatet.

Ægtemanden, Karsten Ree, som hun blev gift med i 2015, er da også blevet særdeles glad for konens nye bagdel. Det viser han ved, at den jævnligt får et lille klap, fortæller en grinende Janni Ree.

Inden operationen var Carsten Ree dog skeptisk. Han forstod ikke, hvorfor det var nødvendigt. Men han er vist godt tilfreds med konens beslutning.

Udseendet af den gamle numse gav ham dog noget af et chok, da han så før-billedet af hustruens bagdel.

»Han kan ikke nikke genkendende til billedet af min numse. Han sagde: 'Hvis du så sådan ud, var du blevet kasseret',« ler Janni Ree.

Vejen til den perfekte numse har dog ikke været ligetil for forsidefruen, som deler flere af op- og nedturene i processen med sine fans, når hun er på skærmen hver torsdag i programmet 'Forsidefruerne'.

Undervejs har hun blandt andet skullet spise 4000 kalorier om dagen. Kalorier, som hun oftest har indtaget i form af burgere, milkshakes og kager.

Hun har også skullet træne numsen, så snart det nye fedt var faldet til, men det har været særligt svært med de lukkede fitnesscentre på grund af coronakrisen.

Hun glæder sig derfor over, at fitnesscentrene så småt er ved at åbne igen.

Janni Ree måtte også en ekstra tur forbi klinik Cerix for at få lavet nogle små justeringer, før hun var helt tilfreds med resultatet af sin nye numse.

»Jeg havde lidt ekstra på sidedellerne, som jeg fik suget væk, og så fik jeg lige lidt mere fedt i den øverste del af numsen,« fortæller hun.

Den længere proces har dog ikke afskrækket hende, og hun er allerede klar til igen at lægge sig under kniven i kosmetisk øjemed.

Nu er tiden nemlig kommet til hendes silikonebryster, som hun for første gang fik lavet, da hun var 25 år gammel.

»I nærmeste fremtid vil jeg gerne have mine silikoneimplanter ud og have puttet fedt ind i mine bryster i stedet,« siger hun, inden hun fortsætter:

»Nu er det tid til at få dem ud. Jeg er jo 50 år, og jeg skal ikke sidde på plejehjem med kæmpe silikonebryster.«

Janni Ree fortæller, at hun har set indgrebet blive lavet på en anden kvinde, og der ser det »meget naturligt og flot ud«.

Hendes mand, Carsten Ree, har da også kun et lille aber dabei i forbindelse med den ønskede brystoperation.

»Han synes, det er fint, bare jeg ikke bliver helt flad,« siger Janni og griner:

»Han er glad, hvis jeg er glad.«