»Han prøver at fremstille mig som en højrøstet, skør og sexfikseret latina,« siger influenceren Sienna Mae Gomez, efter at hendes barndomsven og angivelige kæreste, TkTok'eren Jack Wright, har anklaget hende for op til flere seksuelle overgreb.

Hun mener, at der var tale om en manipuleret video, da en ven af 18-årige Jack Wright sidste år kunne fremlægge bevis for, at den jævnaldrende Sienna Mae Gomez havde kysset og befamlet sin barndomsven, mens han sad bedøvet af alkohol i en sofa.

Men i en video, som Jack Wright torsdag lagde ud til sine knap ni millioner følgere på YouTube, fortæller han, at det ikke er første gang, hun har udsat ham for et overgreb.

Han hævder, at hun gentagne gange er brudt ind i hans hjem, i et enkelt tilfælde har lirket låsen til badeværelset op, mens han badede, og andre gange fysisk har sat sig på ham og befamlet ham mod hans vilje, både nøgen og påklædt. Ifølge Jack Wright skulle han være vågnet op med hendes hånd i sine bukser.

Selv mener Sienna Mae Gomez, at han kun kommer med anklager for at sværte hende til. Hun hæfter sig i en lang udtalelse ved, at han ikke har meldt hende til politiet, sagsøgt hende eller i det mindste kontaktet hende, inden han lagde videoen ud.

Jack Wright og Sienna Mae Gomez kendte hinanden fra high school, da de for to år siden genoptog kontakten på TikTok, hvor Jack Wright allerede var en stor stjerne. Der gik ikke lang tid, før fansene forelskede sig i historien om teenageparret, som snart lagde videoer ud, hvor de kyssede, krammede og dansede.

I 2020 blev de tilbudt en Netflix-serie, der ville 'fortælle sandheden om deres forhold', men efter optagelserne, som foregik på Hawaii, gik det galt.

Ifølge Sienna Mae Gomez forsvandt Jack Wrights kærtegn sammen med tv-holdet, og det stod hurtigt klart, at han så deres forhold som et mediestunt, mens Sienna Mae Gomez kun var blevet mere og mere forelsket.

»Det er derfor, det har været så forvirrende for mig, for det var ægte online, og det var nogen gange ægte offline, og nogle gange var det ikke,« fortalte Sienna Mae Gomez i en video i juni, få dage efter de første beskyldninger mod hende.

I sin nye video fortæller Jack Wright derimod, at de to TikTok'ere begge var klare over, at de kun var venner, og at Sienna Mae Gomez gik efter andre mænd sideløbende med deres online-forhold. Og at han hadede, når hun forsøgte at være intim med ham.

Han afviser derfor at have været vidende om, at hun en dag, mens han havde siddet og sovet i en sofa, havde kysset ham og raget ham i skridtet, før han så en video, som hans ven havde filmet. Sienna Mae Gomez afviser derimod, at hun rører ham på videoen, men erkender kysset, som hun dog mener ligger 'inden for rammerne af deres forhold' – og at Jack Wright i øvrigt skulle have været vågen.

Jack Wright har ikke meldt sin barndomsven til politiet, men ønsker at være åben om oplevelsen, fordi han ikke føler, at man bliver taget seriøst som mand, når man fortæller om overgreb. Han hævder, at han er blevet kontaktet af andre mænd, der har haft lignende oplevelser med Sienna Mae Gomez, og at han derfor bliver nødt til at tage bladet fra munden.

»Jeg tror ikke, jeg nogensinde bliver den samme, som jeg var inden Sienna,« skriver han ifølge NBC i en udtalelse.

»Gode mennesker lader folk træde på sig, og det var mig.«