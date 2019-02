Jordyn Woods håber, at Kardashian-familien vil tilgive hende, efter hun var sammen med Tristan Thompson til en fest.

Det er sjældent kedeligt at være en del af Kardashian-familien, hvor drama ofte bliver afløst af nyt drama.

I øjeblikket er det Khloé Kardashian og Tristan Thompson, der er genstand for det helt store drama, efter parret er gået hver til sit på grund af basketballspillerens trang til andre kvinder.

Det var TMZ, der i sidste uge kunne afsløre, at Tristan igen var blevet taget i utroskab, og denne gang kunne ‘Keeping Up With the Kardashians’-stjernen altså ikke tilgive ham. Men dramaet stopper langt fra der.

Utroskaben skete nemlig med Jordyn Woods, som faste følgere af Kardashian-familien kender særdeles godt. 21-årige Jordyn er nemlig bedste veninder med Kylie Jenner, og de to veninder boede sammen op til utroskaben, der skete til en fest. Kylie Jenner troede i første omgang ikke på rygterne, men det ændrede sig hurtigt, og så blev Jordyn smidt ud.

Tigger om tilgivelse

Siden har Jordyn forsøgt at blive tilgivet af både Khloé og Kylie. Kilder tæt på situationen fortæller til TMZ, at Jordyn har tigget om tilgivelse, fordi hun ved, at hun begik en fejl.

Ifølge kilden påstår hun, at hun var så fuld, at hun overhovedet ikke vidste, hvad der foregik.

Allerede inden festen var hun meget fuld, så hun kan ikke huske, hvordan hun kom derhen, eller hvad der skete til festen.

Da hun efterfølgende fik at vide, hvad der var sket, begyndte hun ifølge TMZ at græde, fordi hun med det samme fortrød det.

Flere medier har siden afsløringen beskrevet, hvordan Tristan og Jordyn i en længere periode har haft en affære. Ifølge TMZ er der dog intet, der tyder på, at det er sandt.

Mediets kilder siger, at det kun var noget, der skete én gang. De to følger ikke hinanden på sociale medier, og Kylie og Jordyn er så tætte, at det ville være umuligt for hende at skjule hemmelige beskeder mellem hende og Tristan.

