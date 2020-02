Den tidligere 'X Factor'-stjerne Olly Murs har tilsyneladende haft travlt i træningslokalet på det seneste.

I hvert fald har den 35-årige britiske sanger delt et opsigtsvækkende før/efter-billede, hvor han fremviser et imponerende vægttab.

Et vægttab, der har transformeret Olly Murs tidligere tørretumbler på maven til et decideret vaskebræt.

'Ikke dårligt for en 35-årig', indleder sangeren teksten til billedet af sig selv.

Ain't bad for 35yr old! My ambition to be a "butler in the buff" is coming true the pic on the left was 2nd January! I was like "fuck me I look massive" weight was doing me no favours, grumpy, no energy, sleeping was awful so I made some adjustments and I'm actually buzzing now I'm off to get a McDonald's

I opslaget fortæller Olly Murs, at det første billede blev taget 2. januar.

Dermed har det altså taget den tidligere 'X Factor'-stjerne mindre end to måneder at stå så knivskarpt, som han gør på billedet til højre.

'Jeg tænkte: 'Fuck mig, jeg ser enorm ud', skriver Olly Murs til førbilledet og fortsætter:

'Den vægt gjorde intet godt for mig. Jeg var gnaven, havde ingen energi og sov dårligt, så jeg lavede nogle ændringer, og nu er jeg faktisk ellevild over, at jeg er på vej på McDonald's.'

Det er måske ikke helt overraskende, at Olly Murs har formået at træne sig selv så fit på otte uger.

Hans kæreste, Amelia Tank, er nemlig personlig træner, så mon ikke, hun har givet et par gode fifs undervejs i processen.

Sangeren er netop kommet over en alvorlig knæskade, der gjorde, at han måtte under kniven tilbage i juni måned 2019. I forbindelse med genoptræningen lukkede han ned for sine sociale medier.

'Jeg ved ikke, hvordan jeg skal klare at sidde stille de næste par måneder - det kommer til at slå mig ihjel, men det er nødvendigt. Jeg vil bruge muligheden til at holde mig fra socialer medier og i stedet fokusere på min genoptræning og bruge tid sammen med venner og familie,' skrev han dengang.