De fleste genkender svenske Tobias Karlsson som en livsglad fyr fra dengang, han svang kendisser rundt på dansegulvet i 'Vild med dans'.

Men sidste år afslørede han en af sine mørkeste hemmeligheder, da han fortalte, at han har fået konstateret hiv, som er forstadiet til aids.

Et år efter afsløringen fortæller han nu om overvejelserne omkring at sige det højt og om livet efter diagnosen. Det fortæller han til det svenske medie Hänt.

Den svenske dansemus afslørede sidste år i sin podcast 'I seng med Tobias og Gabriel', som han laver med en god veninde, at han har kendt til diagnosen siden 2016.

Han fortæller, at han i foråret 2016 bemærkede, at han svedte meget om natten, og der var noget, som ikke føltes helt rigtigt.

Han besluttede derfor at opsøge en læge og finde modet til at få taget en HIV-test.

Han fik taget en test, og tyve minutter efter, da resultatet var i hus, sagde sygeplejersken, 'åh, det her ser ikke så godt ud.'

»Hun havde arbejdet der i mange år, men aldrig oplevet et positivt resultat. Testen var 99 procent sikker, og efter svaret gik hele min verden i stå,« siger Tobias Karlsson.

Tiden efter, hvor han gik med overvejelser om, hvorvidt han skulle fortælle offentligheden om sygdommen, var han plaget af uro og angst for den professionelle danser - men viljen til at være ærlig overvandt alligevel frygten.

»For mig var det vigtigt at fortælle, fordi jeg følte, jeg løj for mig selv. Hver gang, nogle snakkede om hiv, føltes det som, at jeg sad med et trumfkort på hånden, som jeg ikke vidste, om jeg skulle spille ind med,« siger han.

43-årige Tobias Karlsson, som blandt andet har svinget Sofie Stougaard, Zindy Laursen og Tina Lund rundt på dansegulvet, har nu et håb om, at hans åbenhed om sygdommen kan være med til at mindske fordommene om hiv og samtidig give styrke til andre i samme situation.

»Jeg vil gerne vise, at det her også er et liv, for det har ikke ændret mit liv hverken positivt eller negativt, fysisk eller mentalt,« siger han, inden han fortsætter:

»Det var selvfølgelig svært at få beskeden, men på en måde har den faktisk styrket mig. Et bump på vejen, som jeg kom over og blev stærkere af«.