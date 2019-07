»Det, jeg er imod, er, at man bider den hånd, der fodrer dig.«

Sådan lyder det fra den tidligere Victoria's Secret-model Cynthia Kirchner, der bestemt ikke er tilfreds med sin amerikanske kollega, Karlie Kloss, der i sidste uge for første gang forklarede, hvorfor hun for fire år siden valgte at trække sig fra samarbejdet med det kendte undertøjsmærke.

Til den britiske udgave af magasinet Vogue fortalte 26-årige Karlie Kloss, at hun på det tidspunkt valgte at stoppe, fordi hun så et problem med de budskaber, som Victoria's Secret - ifølge hende - udsendte.

Specielt var der et problem med budskabet til unge kvinder.

ARKIVFOTO af Cynthia Kirchner fra 2015.

»Grunden til, at jeg valgte at stoppe med at arbejde for Victoria's Secret, var, at jeg ikke følte, det viste mig som den, jeg virkelig er, ligesom det ikke udsendte det budskab, jeg gerne vil give til unge kvinder rundt om i verden, om hvad det betyder at være smuk,« forklarede hun og fortsatte:

»Jeg tror, det var et afgørende øjeblik for mig til at træde i kraft som feminist, at jeg kan træffe mine egne valg og skabe min egen historie, uanset om det er gennem firmaer, som jeg arbejder sammen med, eller det image, jeg gerne vil vise verden.«

Men de udtalelser er bestemt ikke faldet i god jord hos den tidligere model Cynthia Kircher.

Til det amerikanske medie TMZ fortæller hun, at Karlie Kloss har ret til at sige de ting, hun har lyst til.

Karlie Kloss valgte at stoppe samarbejdet med Victoria's Secret i 2015. To år senere var hun dog tilbage på catwalken for undertøjsmærket.

»Jeg er ikke imod Karlie Kloss. Det, jeg er imod, er, at man bider den hånd, der fordrer dig,« fortæller hun.

Hun forklarer, at Karlie Kloss nu har en platform til at komme ud med sine budskaber - netop takket være tiden som Victoria's Secret-model, hvor man får meget opmærksomhed.

»Du har brug for at have en platform, for hvis du ikke har en platform, så kan ingen høre dig. Jeg synes ikke, at det at være en feminist er det samme, som Karlie synes. For mig handler det om at være herre over din egen krop og gøre det, du vil,« forklarer den 32-årige tidligere model.

Karlie Kloss er gift med forretningsmanden Joshua Kushner. Han er lillebror til Jared Kushner, som er gift med Ivanka Trump - datter af den amerikanske præsident Donald Trump.