Siden hertuginden af Sussex, Meghan Markle, blev gift med prins Harry, har hun ændret sig markant, fortæller en tidligere veninde

Tv-værten Lizzie Cundy kritiserer hertuginden i den australske udgave af '60 Minutes' for at være både manipulerende og egoistisk.

Hun fortæller, at hun tidligere var veninde med Meghan Markle, men den 49-årige tv-vært har set en anden side af hertuginden, siden hun blev en del af den royale familie.

Det skriver det engelske medie Daily Mail.

Hertuginden af Sussex. Foto: JUSTIN LANE Vis mere Hertuginden af Sussex. Foto: JUSTIN LANE

Lizzie Cundy fortæller i programmet, at hun ikke havde hørt om Meghan Markle den første gang, hun mødte hertuginden.

»Jeg vidste ikke, at hun var berømt, da jeg mødte hende,« siger hun og tilføjer:

»Jeg syntes, hun var sjov. Hun var venlig, hun ville gøre alle glade, hun havde tid til selfies med fans og så kunne hun også godt lide en drink.«

Tv-værten påstår ligeledes, at Meghan Markle bevidst søgte efter en kæreste, og hun havde en særlig kærlighed for England.

Lizzie Cundy. Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Lizzie Cundy. Foto: JUSTIN TALLIS

»Hun fortalte mig, at hun gerne ville have en kæreste, og det skulle helst være en kendis-kæreste, men jeg havde dog aldrig forestillet mig, at hun ville ende sammen med prins Harry« lyder det fra Lizzie Cundy.

Og på trods af beskyldninger om manipulation og egoisme, mener tv-værten, at hertuginden stadig har mulighed for at ændre sig igen.

»Jeg ville ønske, hun kunne blive den næste prinsesse Diana, og det tror jeg stadig, hun kan,« siger hun.

Meghan Markle og prins Harry blev i foråret forældre til en lille dreng, der hedder Archie.