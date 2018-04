Siden tv-personligheden Emil Thorup i 2015 stiftede møbelfirmaet Handvärk, har han haft røde tal på bundlinjen.

Det viser en gennemgang af regnskaberne for firmaet, der producerer moderne stole, sofaer og lamper, skriver Ekstra Bladet.

De første tre år af Handvärks historie har firmaet haft underskud efter skat på henholdsvis 373.000, 913.000 og 177.000 kroner.

I alt løber underskuddet dermed op på 1.463.000 kroner.

Af det seneste regnskab fremgår det dog, at Emil Thorup og de to andre medejere af firmaet - Kristian og Katrine Rhode - forventer, at man næste år vil få et overskud.

'Selv med betydelige investeringer i selskabets produktportefølje og fortsatte internationale etablering forventer ledelsen allerede i det kommende år et positivt resultat', står der ifølge Ekstra Bladet skrevet i regnskabet.

Det er blandt andet udgifter til personaleomkostninger, der har fyldt meget i regnskaberne de seneste tre år, fremgår det.

Emil Thorup er blandt andet kendt fra værtsroller ved Dansk Melodi Grand Prix i 2012 og 'Sexministeriet' på DR Mama, men for lidt over tre år siden sprang han ud som iværksætter med møbelbrandet Handwärk. Siden er han også begyndt at investere i andre virksomheder.

Ekstra Bladet oplyser, at man forgæves har forsøgt at få en kommentar fra Emil Thorup til de tre underskud.