Den tidligere Vild med dans-vært og nuværende forretningskvinde, Andrea Elisabeth Rudolph, har tiltagende succes i sin virksomhed Rudolph Care A/S.

Salget af hendes hudplejeprodukter går så strygende, at hun i 2017 kom ud med et rekordoverskud efter skat på hele 8,8 millioner kroner. Det viser det nyligt udkomne regnskab. Det er en stigning på 32 procent i forhold til året før, hvor hun nåede et resultat efter skat på 6,6 millioner kroner.

Det gode regnskab har også afstedkommet, at der er udbetalt et ekstraordinært udbytte på en million kroner. Dertil skal lægges det ordinære udbytte på to millioner kroner - det samme beløb som i 2016 i øvrigt - så alt i alt har Andrea Elisabeth Rudolph trukket tre millioner kroner ud af selskabet. Egenkapitalen lider dog ingen nød af den grund. Det flotte regnskab for 2017 sikrer nemlig, at den nu lyder på 18,9 millioner kroner.

Det er lidt mere end 10 år siden, at Andrea Elisabeth stiftede sit selskab. Ideen opstod som følge af en test, hun gennemgik under sin graviditet med sit første barn Isolde. Af den kunne hun læse, at hun havde masser af kemikalier i sin krop, og hun tilskrev de skønhedsprodukter, hun havde brugt gennem årene, den tvivlsomme ære som grunden dertil. Derfor satte hun sig for - da hun fandt ud af, at der ikke var ufarlige alternativer - at lave sin egen produktserie.

De første mange år var det beskedent, hvad hendes virksomhed skabte på resultatsiden, men det store gennembrud kom i regnskabsåret 2014, og siden er det næste kun gået fremad.

Privat er hun gift med den tidligere danske landsholdspiller i håndbold Claus Møller Jakobsen. Sammen har de to fået børnene Alfred og Arthur.