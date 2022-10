Lyt til artiklen

Forleden kiggede han i gamle billeder. Blev høj af at gense minder fra dét, han kalder 'eventyret'. Rock'n'roll-årene, hvor han med vennerne turnerede i hele verden, spillede med de største, var på druk med dem. Gav den max gas.

»Men sådan en morgen her, hvor vi lige har hentet det nye Anders And-blad, hvor Soleima ligger på gulvet og pludrer, og Ejner-Bob sidder og bygger med Lego, den giver mig en ro og en lykke, der er lige så stor,« smiler Mattias Hundebøll.

Du husker ham måske som tv-vært på 'Voice' og 'Dagens mand', måske fra 'Vild med dans'. Men sandsynligvis mest for den rolle, han de senere år har taget på sig.

Rollen som 'far-forbillede' og 'børnenes advokat'.

Mattias Hundebøll er far med stort F, og skulle nogen være i tvivl, har han nu også fået det tatoveret på sit bryst. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Mattias Hundebøll er far med stort F, og skulle nogen være i tvivl, har han nu også fået det tatoveret på sit bryst. Foto: Bax Lindhardt

»Nogen skal jo gøre det,« siger han. Og mener det.

For 40-årige Mattias Hundebøll har om nogen foretaget et vendepunkt af de helt store for at hellige sig dét, han ser som sin største mission i livet. At være far.

Vejen dertil blev faktisk indledt tilbage i hans egen barndom i Odense, hvor han voksede op i en tryg og sund skolelærer-familie, men også oplevede et stort savn, der skulle komme til at forfølge ham. Det vender vi tilbage til.

Allerede dengang var musikken en drivkraft, som bare voksede og voksede, indtil han i en alder af 22 gav det etablerede fuckfingeren for at realisere sin barndomsdrøm.

»Det var nærmest en lettelse, da jeg fra den ene dag til den anden skred fra journaliststudiet, steg ind i en tourbus og var væk i fem år med mine bedste venner,« forklarer Mattias Hundebøll om tiden med punkbandet Rock Hard Power Spray.

Sådan så det ud, da Mattias Hundebøll gav den gas som rock'n'roll-stjerne. Foto: Privat Vis mere Sådan så det ud, da Mattias Hundebøll gav den gas som rock'n'roll-stjerne. Foto: Privat

De fem år var, hvad han kalder en »vildt egoistisk tid«, hvor livet var en lang fest.

Hvor de spillede for 25.000 mennesker i Kina, turnerede i både Rusland og USA. Indspillede album i samme studie, som deres forbilleder Foo Fighters.

»Vi var så tæt på 'the real deal' hele tiden.«

Men så en dag var det slut. Efter tre album og hundredvis af koncerter var både de og publikum i 2010 blevet metaltrætte.

Og så stod Mattias Hundebøll dér. Uden uddannelse. Og uden en krone på lommen.

»Pludselig var man blevet 30, og alle vennerne havde haft råd til at købe lejlighed, og vi boede stadig fire mennesker i en slummet kunstnertilværelse på et nedlagt bilværksted.«

Vejen videre blev job som tv-vært. Udadtil fede og eftertragtede job. Bare ikke inden i Mattias Hundebøll.

»I fem år vidste jeg ikke, hvad min identitet skulle være. Ja, jeg arbejdede som tv-vært og var stadig udadtil ham rockmusikeren. Men jeg spillede ikke musik mere, så jeg følte, at det var en falsk rolle,« siger han med en bekymringsrynke i panden.

Der er ikke meget rock'n'roll over Mattias Hundebøll i dag, hvor han er far til tre. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Der er ikke meget rock'n'roll over Mattias Hundebøll i dag, hvor han er far til tre. Foto: Bax Lindhardt

Så smiler han igen. Kigger rundt i det store køkken-alrum, der emmer af det liv, han lever nu. Som familiefar. Et liv, der er milevidt fra årene som tv-kendis på den røde løber. Dem, hvor han smilte til kameraet, spiste pindemadder og drak champagne, var dus med ugebladene.

Alt sammen ren overlevelse.

»Musikken efterlod et stort hul, som først blev fyldt fem år efter, da jeg blev far første gang. Dér kunne jeg mærke, at dét her er min nye karriere. Det er det eneste, der betyder noget.«

Mattias Hundebøll lod det ikke blive ved tanken og følelsen. Han kunne – beskriver han – mærke, at han havde brug for at forankre det i sine hverdags-prioriteter.

Værtsrollen var på det tidspunkt skiftet ud med en stor stilling som redaktør og producer på programmer som 'Gutterne på kutterne' og 'Nybyggerne' og arbejdsuger på langt over 60 timer.

»Jeg sagde ligeud, at det gad jeg simpelthen ikke. At jeg ville have lov til at gå klokken 14 hver dag, så jeg kunne hente mit barn. Jeg valgte at smide alt det, jeg havde brugt fem-seks år på at bygge op, i skraldespanden,« siger han med et veltilfreds smil om at skære sit job ned til 20 timer om ugen.

Siden sønnen Carl-Egon kom til verden for seks år siden, er Ejner-Bob på tre og senest datteren Soleima på seks måneder kommet til. Pakken er komplet.

Mattias Hundebøll med sin kone Marie, som han blev gift med i 2016. Foto: James Alexander Thisted Vis mere Mattias Hundebøll med sin kone Marie, som han blev gift med i 2016. Foto: James Alexander Thisted

For som Mattias Hundebøll og hans kone Marie havde aftalt, blev de ved, indtil de fik en pige. Hende, der nu ligger og sover trygt og godt i haven, mens far snakker. Med babyalarmen inden for rækkevidde.

»Forleden havde jeg Soleima ude at gynge for første gang. At se, at det her lille menneske, som jeg har skabt, nu kan gynge, er for mig federe end at få en forfremmelse,« siger Mattias Hundebøll og bliver helt fugtig i øjnene.

»Jeg fatter ikke, at der ikke er flere fædre, der giver sig selv den gave.«

Og dermed er vi tilbage ved det store savn, der havde forfulgt ham.

For ud over kærligheden til musikken er noget af det, som han selv husker tydeligst fra sin egen barndom, nemlig forældrenes skilsmisse.

»De blev skilt ret tidligt i mit liv, og jeg voksede op hos min far, men savnede virkelig meget min mor. Derfor har det været vigtigt for mig, at mine børn ikke skulle vokse op med et latent savn.«

»Det rider mig som en mare, og jeg kan få helt ondt i maven, hvis der er enkelte dage, hvor jeg ikke kan hente dem tidligt,« fortæller Mattias Hundebøll, som bruger sine eftermiddage på at hygge med børnene, bygge lego og læse bøger.

På at være verdens bedste far.

Mattias Hundebøll med nyeste skud på stamtræet, datteren Soleima. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Mattias Hundebøll med nyeste skud på stamtræet, datteren Soleima. Foto: Bax Lindhardt

»For mig er det vigtigt at føle sig ægte. Og jeg har kun følt mig rigtig ægte i to ting i mit liv: Som ham, der sang og spillede, og som far,« siger Mattias Hundebøll og kalder det en befrielse at sætte sig selv i anden række.

Men. For der er ét.

Sidste år i december fandt han sammen med sit gamle band. Gav en enkelt genforeningskoncert på deres hjemmebane i Odense.

»Vi spillede bedre end nogensinde,« fortæller han helt glad.

»Men det mest magiske var, at min ældste søn var med. Og det var nærmest det vigtigste. Jeg havde brug for, at min kone og mine børn skulle se, hvem jeg er indeni.«

»For det er så fedt at kunne vise sine børn, at man også er lidt sej, så man ikke kun er ham, der opdrager dem,« smiler Mattias Hundebøll.

Som ikke desto mindre dér blev mindet om, at musikken var det eneste, der manglede i hans liv.

»Så nu skal jeg finde ud, hvordan jeg kan være ham faren med guitaren også.«