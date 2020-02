»En ting, der virkelig mangler, det er fart.«

Sådan siger den 44-årige tv- og radiovært Michael Jeppesen om sin tidligere arbejdsplads DR, hvor han i en årrække fungerede som vært på en lang række porgrammer.

Og når bjerget ikke vil komme til Muhammed, må Muhammed komme til bjerget, og derfor har den 44-årige journalist valgt at starte sin egen kanal, Palett, på YouTube.

Det har han gjort sammen en håndfuld kendte danske skuespillere, musikere, sportsfolk og rappere - deriblandt Sivas, Kesi, Reza Forghani, Ali Sivandi og Fenar Ahmed.

Skuespilleren Roland Møller får et talkshow på Michael Jeppesens kanal, hvor han mødes med folk, som han finder spændende at snakke med. Foto: ANGELA WEISS

»Når jeg fik en idé på DR, så er der i første omgang én procents mulighed for, at de synes, at det er en god idé, og det tager i hvert fald et år at finde ud af, hvad de mener,« siger Michael Jeppesen og fortsætter:

»Og hvis de så synes, det er fedt, hvilket der er små chancer for, så tager det i hvert fald halvandet til et helt år, før programmet når skærmen. I Palett arbejder vi efter et princip, hvor vi mødes om mandagen, forhåbentlig filmer om fredagen, og hvis det så viser sig at være noget lort, så smider vi det bare ud søndag.«

Hvordan er det så at have sit eget og kunne tage sine egne beslutninger?

«Det er vildt fedt. På DR siger man meget 'why' hele tiden. Det gør man i alle fjernsynsselskaber. Man kan have de fedeste optagelser i hus, men de vil alligevel spørge 'but why', og det er verdens sværeste spørgsmål at svare på,« siger han og fortsætter:

Rapperen Kesi får et gamingprogram på YouTube-kanalen. Foto: Liselotte Sabroe

»Så hos siger vi i stedet: 'Hvorfor ikke?'. Nu prøver vi, og hvis det ikke fungerer, så dropper vi det igen.«

Palett gik i luften 1. januar og har - ifølge Michael Jeppesen - haft omkring 100.000 brugere inde i løbet af den første måned.

»Vi har valgt en såkaldt slow-launch og launcher først rigtigt i løbet af februar, hvor vi går i luften med et 'X Factor'-lignende format. Vi har brugt den første måned på lige at få vores identitet på plads, og vi har allerede nu udviklet 30 formater og produceret 15.«

Nogle af de formater, man vil kunne se på Palett, vil være alt fra backstage- og liveprogrammer med musikere til barberkonkurrencer, som Michael Jeppesen kalder for en slags 'Kagedysten for barberer'.

Rapperen Sivas er en af dem, der har været med til at lancere den nye kanal med Michael Jeppesen. Foto: Ida Marie Odgaard

»Vi kommer også til at følge nogle store sportsstjerner, men jeg kan ikke sige hvem lige nu, for tænk nu, hvis de siger, at det er noget lort og ikke vil være med alligevel. Men det vil typisk være sportsfolk fra sportsgrene, som ikke bliver dækket så meget af DR. For eksempel martial arts.«

Kanalen, der hovedsageligt henvender sig til mænd i alderen 18-35 år, har blandt andet også et talkshow med skuespilleren Roland Møller samt et gamingprogram med Kesi. En af de udfordringer, som Michael Jeppesen og co. er stødt på indtil videre, er dog, at de mangler unge content creators.

»Vi har fundet ud af, at det er sværere, end vi troede, at få klassiske tv-folk med på projektet, så vi mangler nogle unge, der har lyst til at producere indhold,« siger Michael Jeppesen og fortæller lidt om holdets forventninger til kanalen:

»Der er omkring halvanden million mennesker i vores målgruppe i Danmark (18 til 35-årige mænd, red.), og hvis de 200.000 kommer til at knuselske os, vil det være fedt, og hvis det bliver en million, vil vi ikke kunne være i os selv.«