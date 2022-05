SAS får igen kritik af deres kundeservice.

Senest er det tidligere TV 2-vært Per Christiansen, der uddyber sin skuffelse over flyselskabet i et opslag på Facebook.

»SAS skylder mig 3.000 kroner. Fredag skulle min hustru og jeg retur fra Napoli til Aalborg efter en uges ferie i Amalfi,« lyder det indledningsvist i opslaget.

»Ved skranken i Napoli lufthavn fik vi vores boardingkort til flyvningerne Napoli-Frankfurt og Frankfurt-København. Men ikke fra København til Aalborg. Der var ikke flere 'stop', svarede kvinden i skranken, når hun kikkede på computeren. Hun kunne ikke forklare hvorfor. Og der var ingen hjælp at hente.«

Per Christiansen fortæller, at han prøvede at komme igennem til dem, han havde fået billetten igennem, men det var heller ikke muligt.

»Jeg kontaktede Travellink og chattede med en robot. Så heller ikke her nogen brugbar hjælp at hente. Og robotten taler ind imellem totalt sort. Men den kunne dog oplyse så meget, at SAS havde aflyst afgangen fra København til Aalborg. Her var problemet!«

Tv-værten forstår ikke, hvorfor der ikke er information fra SAS til de kunder, der flyver med selskabet.

»Men hvorfor i alverden får man som flyrejsende ikke nogen besked om aflysninger. Så kunne man i fred og ro – og før kaos i en lufthavn – finde en løsning. Tænk, at man (SAS) kan være så ligeglad med kunder, der for længst har købt og betalt en vare. Tænk, at man vil sætte sine kunder i en så håbløs og stressende situation.«

Da der ikke var flere flyvninger mellem Aalborg og København den aften, måtte Per Christiansen skifte selskab.

»Så under mellemlanding i Frankfurt måtte jeg købe to billetter med Norwegian fra København til Aalborg. Pris 3.000 kroner. Hit med pengene, SAS!«

Til B.T. fortæller Per Christiansen, at han stadig ikke er kommet i kontakt med SAS, og at han ikke har fået sine penge retur.

»Men hvis du kan fortælle mig, hvor man konkret skal henvende sig, så hører jeg gerne,« lyder det fra Per Christiansen.

Det har ikke været muligt at få et interview med SAS, men i et skriftligt svar til B.T. oplyser flyselskabet til B.T., at man i Per Christiansens situation ikke har kunnet hjælpe yderligere, da han gik gennem et rejseselskab.

»Det er ærgerligt, når vores kunder føler, at vi ikke leverer det produkt og den service, de forventer. Når det kommer til aflysninger af fly er det nogle gange uden for vores kontrol. Især når det sker på grund af ydre omstændigheder som krigen i Ukraine eller ved booking gennem et rejsebureau, der har direkte kontakt med kunden.«

Som svar på kritikken af deres kundeservice og manglende information til kunderne beklager de.

»Når det kommer til den generelle kritik rettet mod vores kundeservice, tager vi dette alvorligt og analyserer løbende, hvordan vi kan forbedre både vores produkt og service. Der er altid ting, du kan gøre bedre.«

Ifølge SAS er man ved at gennemgå sine procedurer for at forbedre oplevelsen for kunderne.

»Vi er i øjeblikket ved at gennemgå vores procedurer og interne informationsstrømme for at se, hvordan vi både kan forbedre kundeoplevelsen, men frem for alt også forhindre, at der opstår scenarier, der får vores kunder til at føle, at vi ikke lever op til deres forventninger. Vores kunder betyder alt for os, og vi har til hensigt at tage os af dem på den bedste måde i alle scenarier.«

» Pandemien efterfulgt af krigen i Ukraine har været en ekstremt udfordrende tid for både hele vores branche og for SAS. Men det har på ingen måde fået os til at opgive vores høje ambitioner om at have fuld fokus på vores kunder og give dem en god oplevelse under hele rejsen med os.«

B.T. har spurgt, om Per Christiansen kan forvente at få sine penge retur fra SAS.

»Alle omkostninger og spørgsmål om kompensation henvises til rejsebureauet,« lyder det.