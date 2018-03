Den tidligere tv-vært Andrea Elisabeth Rudolph har skrevet sig selv en fed løncheck efter et fedt år.

Det viser et helt friskt regnskab for selskabet Ester Holding ApS, som er 100 procent ejet af den tidligere Vild med dans-vært.

2,29 millioner kroner har hun trukket ud til sig selv, og det beløb er fordelt på 1,5 millioner kroner i ordinært udbytte, og så ekstraordinære 790.000 kroner.

Det er datterselskabet Rudolph Care A/S, der sælger hudplejeprodukter, som har sikret Andrea Elisabeth Rudolph den fine løn. Regnskabet for virksomheden kom for nogle dage siden og viste et rekordoverskud efter skat på hele 8,8 millioner kroner. En stigning på 32 procent i forhold til året før, hvor resultat var 6,6 millioner kroner. Egenkapitalen i Rudolph Care A/S er nu på 18,9 millioner kroner.

Andrea Elisabeth stiftede Rudolph Care A/S i 2007, efter hun i en test havde fundet ud af, at hendes krop indeholdt masser af kemikalier. Hun gav de skønhedsprodukter, hun havde brugt gennem årene, 'skylden', hvorefter hun satte sig for at udvikle sin egen serie af produkter.

I regnskabsåret 2014 fik hun sit økonomiske gennembrud, og det er altså nu kulmineret med et rekordregnskab for 2017.

Privat er Andrea Elisabeth Rudolph gift med den tidligere danske håndboldlandsholdspiller Claus Møller Jakobsen. Sammen har de to fået børnene Alfred og Arthur. Hun har datteren Isolde fra et tidligere forhold.