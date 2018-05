Sidste efterår droppede TV2 Sporten Claus Elming som vært, og for lidt over to måneder siden mistede han også tjansen som vært på TV2's underholdningsflagskib 'Vild med Dans'.

Nu begynder det at kunne mærkes på kistebunden.

»Jeg har ikke haft nogen indkomst som sådan indtil videre i 2018. Der har været lidt hist og her, men det er ikke noget, der står til mål med tidligere tiders indkomster,« siger Claus Elming til Ekstra Bladet.

Den 49-årige nu tidligere studievært fortæller dog, at han hverken har søvnløse nætter over sin økonomiske situation eller er på fallittens rand.

Siden 2015 har Claus Elming ejet og drevet firmaet Gul Klud, som leverer nyheder om amerikansk fodbold og arrangerer rejser til NFL-kampe i både USA og London. Som inkarneret NFL-fan er det et projekt Claus Elming virkelig nyder, men selvom gulklud.dk nu løber rundt, er det ikke den store overskudsforretning.

I 2016 gav firmaet et underskud på 33.000 kroner, og selvom det blev vendt til et lille overskud på 67.000 kroner i det sidste regnskab, er det de rene peanuts sammenlignet med, hvad Elming tjente som vært på TV2.

»Det er ikke noget, man bliver tyk og fed af, men vi er glade for, at vi med denne her lille bolsjebutik, der har et nicheprodukt om amerikansk fodbold, er i stand til at tjene penge på det,« siger han til Ekstra Bladet og tilføjer, at han som følge af den lave indtjening endnu ikke har hevet penge ud af selskabet.

Gul Klud ApS har en egenkapital på 143.000 kroner, fremgår det af det seneste regnskab.

Claus Elming nåede at være vært på TV2 Sporten i 17 år, før han sagde farvel, da tv-stationen til Elmings egen overraskelse meddelte ham, at han ikke skulle dække VM i ishockey i Danmark.

Senere blev han også droppet som vært på 'Vild med Dans' til fordel for Christiane Schaumburg-Müller, fordi TV2 i år vil forsøge sig med to kvindelige værter på det populære underholdningsprogram.

»Man kan godt sige, at jeg er blevet fyret, men det er jeg i bund og grund ikke, for så var jeg blevet erstattet af en anden mand,« sagde Claus Elming til Realityportalen.dk, da han var blevet droppet til værtstjansen efter 11 år.