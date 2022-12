Lyt til artiklen

Den tidligere Spice Girl Mel B har ikke særlig mange pæne ting at sige om 'Late Late Show'-værten, James Corden.

For da hun fredag gæstede det britiske program 'The Big Narstie Show', blev hun bedt om at opliste, hvilke berømtheder hun synes er 'de største idioter'.

Ud over at sætte sit eget navn på listen nævnte hun James Corden, skriver Fox News.

Og følelserne omkring Corden synes at stamme fra, hvordan han behandler andre mennesker. Hun henviser nemlig til, at man altid skal være sød ved de mennesker, man arbejder med – uanset hvilken rolle de har.

»Vi arbejder alle for det samme, så man skal altid være sød, og han har ikke været særlig flink,« slår hun fast.

Og flink er ikke ligefrem det, hun vil kalde ham, og henviser til restauratøren Keith McNallys nylige fordømmelse af Corden.

I et opslag på Instagram i oktober forbød McNally nemlig Corden at spise på sit eksklusive sted i New York, efter han angivelig opførte sig 'fornærmende' over for McNallys ansatte.

'James Corden er en enormt begavet komiker, men en ufølsom mand og den mest voldelige kunde over for mine tjenere, siden restauranten åbnede for 25 år siden,' skrev McNally på Instagram dengang.

Her skulle Corden have 'råbt som en gal' til en tjener, fordi hans kones æggeblomme-omelet havde æggehvider i.

Efter det ophedede Instagram-opslag skrev Corden en offentlig undskyldning til McNally og personalet.