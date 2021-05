Den tidligere realitystjerne Josh Duggar er blevet anholdt for børneporno.

Det skriver en række amerikanske medier – heriblandt New York Times, Fox News og People.

Josh Duggar blev i sin tid kendt for realityprogrammet '19 Kids and Counting', der handlede om det konservative kristne par Jim Bob og Michelle Duggar, som på daværende tidspunkt havde 19 børn.

33-årige Josh Duggar, der er parrets ældste søn, blev – ifølge de amerikanske medier – anholdt i Arkansas torsdag

Det er endnu uvist, hvordan den præcise sigtelse mod ham lyder, men der skal altså være tale om, at han har været i besiddelse af en eller anden form for børneporno.

Ifølge Fox News skal der være tale om, at Duggar, som selv er far til seks børn og har et syvende på vej, har downloadet pornografisk materiale med børn, hvoraf nogle af dem er under 12 år gamle.

Josh Duggar har erklæret sig uskyldig i anklagerne mod ham, men risikerer angiveligt op mod 20 år i fængsel, hvis han bliver kendt skyldig.

Han er fortsat bag tremmer, men har anmodet om, at en dommer vil tillade ham at blive løsladt mod kaution, indtil sagen skal for retten 6. juli.

Arkivfoto af Josh Duggar med sin hustru, Anna Duggar. Foto: Instagram Vis mere Arkivfoto af Josh Duggar med sin hustru, Anna Duggar. Foto: Instagram

Misbrugte sine søstre som teenager

Det er ikke første gang, Josh Duggar er hovedperson for lignende beskyldninger.

I 2015 blev han efterforsket i en sag med fem mindreårige kvinder, som alle påstod, at Josh Duggar som teenager skal have berørt deres bryster og kønsdele på en upassende måde – ofte mens de sov.

Fire af kvinderne var Duggars egne søstre, mens den femte var familiens babysitter.

Duggar-familien bekræftede dengang det seksuelle misbrug, hvorefter tv-kanalen RTL trak stikket på '19 Kids and Counting'-programmet.

Her sluttede Josh Duggars skandaler dog ikke.

Senere samme år kom det nemlig frem, at Duggar, som dengang var talsmand for den konservative lobbyorganisation ’Family Research Council Action', i en årrække havde haft en profil på utroskabssitet AshleyMadison.com.

Det kom samtidig frem, at Duggar havde haft sex med prostituerede og besøgt en lang række stripklubber, når han rejste landet rundt for at prædike imod homoseksualitet, abort og utroskab.

»Jeg har været den største hykler nogensinde. Mens jeg har arbejdet for tro og familieværdier, har jeg været min kone utro,« sagde Josh Duggar til afsløringen dengang:

»Jeg skammer mig over mit dobbeltliv, og jeg fortryder den smerte og ydmygelse, som mine synder har påført min hustru og familie, og mest af alt Jesus og alle de, der tror på ham,« fortsatte han og indrømmede, at han var afhængig af porno.

Så sent som i 2019 blev Josh Duggar desuden sagsøgt for at have begået svindel i sit bilfirma samt for at bryde en kontrakt. Den sag bliver stadig efterforsket af politiet.