En fedterøv og en rygklapper.

Det er cirka sådan, Ellen DeGeneres' tidligere producer Hedda Muskat beskriver talkshow-værten, der i den grad er blevet lagt for had den seneste tid.

Hedda Muskat bruger bare et lidt mindre flatterende ord i sin beskrivelse af sin tidligere arbejdsgiver - nemlig 'røvslikker'.

Ordene er ifølge News.com.au faldet i et interview med KIIS FM.

Her fortæller Hedda Muskat, der arbejdede som producer på den første sæson af 'The Ellen Show' tilbage i 2003, at Ellen DeGeneres kun kan lide kendte mennesker.

»Jeg så hende ikke være venskabelig over for 'almindelige' mennesker. De eneste folk, hun var venlig mod, var A-kendisser,« siger Hedda Muskat i interviewet og fortsætter:

»Hun er en kæmpe røvslikker.«

Den tidligere producers beskrivelse af Ellen DeGeneres kommer efter, at en række A-kendisser har været ude og forsvare tv-værten, der er blevet beskyldt for at skabe et 'usundt og giftigt arbejdsmiljø'.

En af dem er sangerinden Katy Perry, som har skrevet følgende på Twitter:

'Jeg ved godt, at jeg ikke kan snakke for andre end mig selv, men jeg vil gerne gøre det klart, at jeg kun har haft positive erfaringer med Ellen og hendes show.'

Også komikeren Kevin Hart støtter op om talkshowværten:

'Jeg har kendt Ellen i årevis, og jeg kan helt ærligt sige, at hun er en de sejeste personer på planeten. Hun har behandlet mig og min familie med kærlighed og respekt fra dag et,' skriver han på sociale medier.

Der er dog visse skeptikere, der påpeger, at stjernernes beskrivelse af Ellen DeGeneres ikke nødvendigvis stemmer overens med virkeligheden.

En af dem er skuespillerinden Rachel Bloom, der er bedst kendt fra tv-serien 'Crazy Ex-Girlfriend'.

'Jeg vil bare lige påpege, at jeg både har arbejdet bag kameraet på tv-shows, og jeg har været gæst på dem, og det er to virkelig forskellige oplevelser,' skriver hun og fortsætter:

'Det at have en god oplevelse som gæst på et show har ikke nødvendigvis noget at gøre med de oplevelser, som medarbejderne bagved beretter om.'

63-årige Ellen DeGeneres udsendte i slutningen af juli en personlig video-undskyldning, hvor hun lovede bod og bedring.

Nogle af de ting, som talkshowdronningen er blevet anklaget for, er at have regler om, at medarbejderne ikke må se hende i øjnene eller henvende sig til hende, samt at hun har skabt et arbejdsmiljø, der er baseret på frygt.

Oveni det har hendes chef-skribent og nærmeste medarbejder, Kevin Leman, fået adskillige anklager om seksuel chikane.

Han er blandt andet blevet anklaget for at have bedt en af showets mandlige medarbejdere om at udføre oralsex på ham ved en fest.