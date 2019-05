Efter tre år afslører den tidligere rumænske prins Nicholas Medforth-Mills, at han har en datter med Nicoleta Cirjan.

Et forhold og barn, som han tidligere har nægtet at erkende.

Ifølge People skriver han på Facebook, at han netop erkender og accepterer faderskabet nu på baggrund af en DNA-test.

'Resultatet var positivt og fastslog, at jeg er hendes (Nicoleta Cîrjans, red.) barns far. I betragtning af måden, hvorpå dette barn kom til verden, tog jeg det juridiske ansvar for det forhold', forklarer han blandt andet.

Den forhenværende prins slutter af med at skrive, at han ikke har flere kommentarer til sagen, da det har privat karakter.

Nicolas Medforth-Mills mistede sin symbolske royale titel som prins i 2015, da morfaderen Michael I. fratog ham den.

Han blev gift med Alina Maria Binder i 2018, som han i dag bor i England med.

Nicholas Medforth-Mills er søn af prinsesse Elena og Robin Medforth-Mills og blev født i Schweiz. Den 34-årige tidligere prins tog sin fars efternavne, da han fik frataget prinsetitlen. Ifølge det amerikanske medie skyldtes det netop historier og rygter om det uægte barn, som nu viser sig at være sande.