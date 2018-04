Brystimplantater endte med at være skuespillerinden Hannah Spearritts værste mareridt.

Det skriver Daily Mail.

Den britiske skuespiller Hannah Spearritt, der er bedst kendt fra teenage-popbandet 'S Club 7', valgte i 2013 at få lavet sine bryster. Hannah Spearritt var ked af sin B-skål og fik dem forstørret til en C-skål. Men hurtigere end hun selv kunne nå at opfatte det, tog bivirkninger hårdt fat i hende.

»Efter seks måneder begyndte mit hår at falde af i bundter. Så begyndte jeg at sove mere og mere - og til sidst 22 timer i døgnet. Jeg kunne ikke komme ud af sengen for mine ømme muskler. Jeg mistede balancen, jeg frøs altid, og jeg kunne ikke huske noget som helst,« siger Hannah Spearritt til Daily Mail.

Hannah Spearritt gik til lægen, dog uden at blive klogere. Læger var fortvivlede og diagnosticerede sangerinden med angst og depression. Det modtog hun i lang tid medicin for, men det var som om, at medicinen ikke hjalp på hendes tilstand, der kun blev værre og værre. Til sidst fik hun også medicin for epilepsi.

Pillerne hjalp lige akkurat til, at hun kunne holde ud at være på en 13-dages genforeningstour med sit band. Pillerne hjalp kun til at skjule symptomerne, ikke kurere dem.

Loving the new @voss_uk flavoured #water range! no sugar, no sweeteners and tastes great! has been a very difficult combo to find til now tangerine/lemongrass, lemon/ cucumber aaaaand the lime/ mint which is my fave! #healthyfood #health #healthylifestyle #healthychoices #hydrate #photooftheday Et opslag delt af Hannah Spearritt Actor/singer (@hannahspearritt) den 20. Dec, 2017 kl. 10.07 PST

På et tidspunkt tog hendes sygdomsforløb en drejning, da hendes kæreste Adam Thomas opdagede en sammenhæng mellem, hvornår Hannah Spearritt blev opereret, og hvornår hun blev syg. Men sammenhængen troede hun ikke selv på først.

I 2015 lod hun sig undersøge af en specialist, der fandt ud af, at Adam Thomas' mistanke var rigtig. I 2016 fik hun derfor fjernet sine brystimplantater, og nu er hun gladere end nogensinde for sin B-skål.

Da hun fik fjernet implantaterne forsvandt alle bivirkningerne. Hannah Spearritts feber forsvandt sammen med trætheden og angsten.

S Club 7 blev sammensat af manden bag Spice Girls, Simon Fuller. Popgruppen solgte 17 millioner cd'er, inden de valgte at gå hver til sit. Senest har Hannah Spearitt haft flere tv-roller i serierne 'Primeval', 'Casulaty' og 'Eastenders'.

Lyt til S Club 7's største hit nedenfor.