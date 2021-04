Da Tina Maria Hansen var gravid med sit første barn, var det ikke uden komplikationer. Blandt andet med en tidlig fødsel.

Nu venter hun barn igen, og denne graviditet viser sig også at være en prøvelse.

Det afslører hun i et længere opslag på sin Instagram-profil tirsdag aften.

»Jeg har følt mig enormt svigtet af min krop, og det har gjort mig både sur og totalt ulykkelig. Jeg har været vildt bange og haft katastrofetanker om at miste baby samt det at være indlagt og fjernet fra sit fireårige barn, der viser bekymring for sin mor,« skriver Tina Maria Hansen.

Tina Maria Foto: Janus Nielsen

Fordi Tina Maria Hansens krop ikke vil samarbejde, betyder det, at hun for tiden er sengeliggende.

»Jeg er sengeliggende med alt, hvad det indebærer af stikpiller, støttestrømper, blodfortyndende indsprøjtninger i maven og arabin pessar. Mit job er nu at samarbejde med min krop og ikke hade den for at svigte mig, men at brygge videre på baby, så baby kan blive klar på livet.«

Trods hårde perioder skriver Tina Maria Hansen, at babyen endnu er i maven og har det godt.

Gennem den hårde tid har Tina Maria Hansen modtaget søde beskeder, blandt andet fra modellen Mathilde Gøhler:

»Du er så mega sej og gør det så godt. Sender jordens største kram.«

Tina Maria og manden Patrick Engbo er i forvejen forældre til fireårige Olivia.