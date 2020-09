58-årige Eva Andersson Dubin blev i 80'erne et kendt ansigt i Sverige, da hun blev Miss Sweden, og derefter grundlagde hun en brystkræftklinik i New York.

Nu er hun en del af efterforskningen i Epstein-sagen.

Jeffrey Epstein og Eva Andersson Dubin dannede angiveligt kortvarigt par i 80'erne, og efterfølgende har Eva Andersson Dubin og hendes nye mand ses med Epstein privat.

De støttede ham også, da han første gang blev dømt i 2008, skriver Expressen.

Derfor har den amerikanske justitsadvokat og anklager Denise George nu indgivet en række påbud om informationer, der kan være relevante i sagen.

Han vil blandt andet have svar på spørgsmål om Eva Andersson Dubins børn og barnepiger.

Han er særligt interesseret i en hændelse, der angiveligt er fundet sted for 16 år siden.

Eva Andersson Dubins kok skulle have fortalt efterforskere om en 15-årige pige, der har besøgt Dubin-familien sammen med Jeffrey Epstein.

Den unge pige skulle have fortalt kokken, at Epstein udnyttede hende. Derfor vil anklageren have fotos, rejsedokumenter og transaktioner, der kunne have betydning for sagen.

Hvorvidt den unge pige og Dubins barnepige er den samme person, vides endnu ikke.